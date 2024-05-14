‘Keseceksen tarikat ve cemaatlere oluk oluk akan boruları kes’

Yayınlanma: 14.05.2024 - 17:33

Güncelleme: 14.05.2024 - 17:36

Büro-iş Sendikası, iktidarın, “Kamuda Tasarruf Tedbirleri” programını dün protesto etti. Sendika, genel merkezi önünde “Hortum kesme” temalı basın açıklamasıyla taleplerini gündeme getirdi. Sendika adına basın açıklamasını Büro- İş Sendikası Genel Başkan Alay Hamzaçebi yaptı. “Saray’dan ahkâm keser gibi açıklanması inandırıcılığını baştan yok etmiştir” diyen Hamzaçebi, “Buradan hükümete sesleniyoruz. Memurun emeğini rızkını, alın terini, kazanılmış haklarını kesme. Keseceksen yandaşa, tarikat ve cemaatlere, vakıflara, müteahhitlere, saraya, faize, rantiyeye, mültecilere bütçeden oluk oluk akan hortumları kes. Temsili olarak bu hortumları keserek hükümetin Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ni protesto ediyoruz” ifadelerini kullandı. Hamzaçebi, paketin içeriğinde bulunan maddeleri eleştirdi. Kamuda personel servis hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılacağına işaret eden Hamzaçebi, büyükşehirlerde ulaşım sorununun arttığını söyleyerek zaman, yakıt masrafı, yorgunluk gibi gerekçeleri öne sürerek iş veriminin olumsuz etkileneceğini belirtti. Bu kapsamda Hamzaçebi, “Bir yandan Bakanlar, bakan yardımcıları, danışmanları, bürokratlar, onlarca korumalar ve araçlar aile boyu savurganlık sürerken, diğer taraftan memurun servisinin kaldırılmasını ve giyim yardımının kesilmesini kabul etmiyoruz. Anayasa ile korunan ve Kanun hükmünde olan Toplu Sözleşme ile kazanılan servis hakkımıza ve giyim yardımımıza dokundurtmayız” dedi.

'SOSYAL TESİSLERİ PEŞKEŞ ÇEKECEKLER'

‘Sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması’ maddesini de eleştiren Hamzaçebi, “Memur yoksulluk ile boğuşuyor, sosyalleşmeyi çoktan unuttu. Elimizde kalan sayılı sosyal tesisleri de öncekiler gibi anlaşılan birilerine ucuz ucuz peşkeş çekecekler” ifadelerini kullandı. Birçok yerde ev kiralarının yükselmesi sebebiyle kamu işçilerinin yaşamının zorlaştığına işaret eden Hamzaçebi lojman kiralarının ve sosyal tesis ücretlerinin rayiç bedel dikkate alınarak belirlenmesini “Kamu lojman kiralarının nispeten daha uygun olması bir nebze memurun barınma sorununa çözüm olmaktadır. Lojman sayısı artırılacak yerde elden çıkarılması kamu hizmetlerini aksatacak ve verimini olumsuz etkileyecektir” diyerek eleştirdi. Hamzaçebi, kamuda yeni personel alımı kısıtlamasına ilişkin ise kamuda personel açığının bulunduğuna vurgu yaparak “Emekli maaşlarının düşüklüğü nedeniyle kamu görevlilerimiz emekli olmak istemiyor, sağlığı elveren 65 yaşına kadar çalışmayı tercih ediyor, elvermeyen adeta sürünerek hayatta kalmaya çalışıyor. Taşeronlaştırmaya bir an önce son verilerek memur eksiği acilen tamamlanmalıdır. Aylık bağlama oranları % 80 ’ne yükseltilerek bütün ek ödeme, seyyanen zam, tazminat ve benzeri ödemeler emekli keseneğine sayılmalıdır” ifadelerini kullandı.

'HESABI ONLAR ÖDESİN'

“Anayasanın ilk dört maddesinde bulunan sosyal devlet ilkesini bu iktidar fiilen Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi ile ortadan kaldırmış olacak” diyen Hamzaçebi, “Hükümet Bu paketi pandemi ve deprem ile süslenerek Ajitasyon yapmaktadır. Kılıf baştan uyduruluyor. Dertleri söz verdikleri seyyanen zammı emeklilere vermemek, 3600 Ek-Gösterge verilmesi gerekenlere vermemek, kira desteğini vermemek, giyim yardımını vermemek, memur ve emekliye TÜİK’in uydurulmuş enflasyon oranları ile düşük zam vermek için hükümet şimdiden kendine yol yapıyor. 11 trilyon 89 milyar TL’lik bütçede memurun kazanılmış hakları çerez parası sayılır. Yediler bitirdiler hesabı bize ödetecekler. Kim yediyse hesabı onlar ödesin” ifadelerini kullandı.

'SARAYLAR SATILACAK MI?'

Hamzaçebi, iktidara şu soruları yöneltti: