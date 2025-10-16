KESK'in Adalet Bakanlığı yürüyüşüne polis engeli

KESK'in KHK'den ihraç edilen üyeleri için Diyarbakır'dan başlattığı yürüyüş bugün Ankara'da sonlandı.
Konfederasyona bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası(SES) Genel Merkezi önünde toplanan KESK üyeleri Adalet Bakanlığı'na yürümeyi planlıyordu.
Polis SES Genel Merkezi önünü ablukaya aldı.
Polisin yürüyüşe engel olması üzerine KESK'liler oturma eylemine başladı.
KESK yarın ise Meclis önünde basın açıklaması düzenleyecek.
KESK'in Adalet Bakanlığı yürüyüşüne polis engelihttps://t.co/4V6zhmg2T9 pic.twitter.com/YL7qhtBfxb— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 16, 2025