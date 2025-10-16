Cumhuriyet Gazetesi Logo
KESK'in Adalet Bakanlığı yürüyüşüne polis engeli

KESK'in Adalet Bakanlığı yürüyüşüne polis engeli

16.10.2025 18:16:00
Güncellenme:
Ankara Cumhuriyet
Takip Et:
KESK'in Adalet Bakanlığı yürüyüşüne polis engeli

KESK'in KHK'den ihraç edilen üyeleri için Diyarbakır'dan başlattığı yürüyüş bugün Ankara'da sonlandı.

KESK'in KHK'den ihraç edilen üyeleri için Diyarbakır'dan başlattığı yürüyüş bugün Ankara'da sonlandı.

Konfederasyona bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası(SES) Genel Merkezi önünde toplanan KESK üyeleri Adalet Bakanlığı'na yürümeyi planlıyordu.

Polis SES Genel Merkezi önünü ablukaya aldı.

Polisin yürüyüşe engel olması üzerine KESK'liler oturma eylemine başladı.

KESK yarın ise Meclis önünde basın açıklaması düzenleyecek. 

İlgili Konular: #KESK