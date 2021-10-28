Kılıçdaroğlu Muğla'da coşkuyla karşılandı

28 Ekim 2021 Perşembe, 15:17

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kente yaptığı yatırımların açılışını yapmak için Muğla'ya gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde Dalaman'in Kapugargın Mahallesi'nde limon üreticileriyle buluştu. Çiftçilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, limon bahçesinde hasat yaptı. Hem üreticinin hem de çiftçinin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, çiftçilerle birlikte köy kahvaltısı yaptı.

Kılıçdaroğlu daha sonra geldiği Menteşe’de coşkuyla karşılandı. Bir vatandaş, Kılıçdaroğlu’na; TBMM’de kabul edilen Suriye ve Irak tezkeresi ile ilgili olarak “Hiç korkmayın, destekliyoruz. ‘Hayır’ dediğiniz için tezkerede, tebrik ediyorum. Arkasından gitmiyoruz, gitmiyoruz, gitmeyeceğiz. Yeter, bitti” dedi.

Pazarda, üreticiler; artan girdi maliyetleri nedeniyle mal satamamaktan, alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar ise fiyatların pahalılığından şikâyet etti.

“RESMEN SÜRÜNÜYORUZ”

Ücretli öğretmenlik yapan bir genç ise Kılıçdaroğlu’na, “Gençler olarak biz sizden çok umutluyuz, KYK borçlarını siz zaten sileceğinizi söylemiştiniz. Bir de ücretli öğretmenlik adı altında biz resmen sürünüyoruz. Bayramı yok, tam günü yok, mesaisi yok. O yüzden biz sizden seçimlerde çok umutluyuz” dedi.

“SARAY’IN EKONOMİSİ GÜZEL, SİZİN DEĞİL”

Bir pazar esnafı ise Kılıçdaroğlu’na, “Herkes kan ağlıyor. Diyor ki, ‘Ekonomi güzel.’ Ekonominin neresi güzel? Ben şunu alana kadar canım çıkıyor” dedi. Kılıçdaroğlu ise “Siz anlamıyorsunuz. Saray’ın ekonomisi güzel, sizin değil. Doğru haklısınız” karşılığını verdi.

Ancak iki poşet ürün alabildiğini söyleyen bir vatandaş ise durumunu, “Emeklinin hali bu, geliyor gelmekte olan diyoruz” sözleri ile anlattı.

Bir başka vatandaş ise “Her hafta bu pazarda 300-500 TL harcıyorum ben. Muğla pazar yeri yanıyor. Enflasyon yok diyorlar, ama buna bir çare düşünün” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu daha sonrasında Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’ne gelerek burada kalan 60 yaş üstü vatandaşların verdiği konseri dinledi.

Kılıçdaroğlu son olarak, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Osman Gürün ile görüştü.

Öte yandan, Kılıçdaroğlu'nun programına CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Muğla milletvekilleri Suat Özcan, Süleyman Girgin, Mürsel Alban ve Burak Erbay ile ilçe belediye başkanları, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ve partililer katıldı.