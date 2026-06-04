Kılıçdaroğlu'nun MYK'sına giren Nevaf Bilek'e ailesinden tepki:

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası oluşturulan yeni MYK'da yer alan Nevaf Bilek'e ailesinden dikkat çeken bir tepki açıklaması geldi. Can Bilek tarafından yapılan açıklamada, Nevaf Bilek ile siyasi birlikteliklerinin bulunmadığı belirtilirken, "Siyasi çizgimiz nettir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'dir" ifadeleri kullanıldı.

Kamuoyunda "aile büyüğü" olarak tanıtıldığı belirtilen Nevaf Bilek hakkında ailesi adına açıklama yapan Can Bilek, söz konusu nitelendirmenin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Açıklamada, Nevaf Bilek'in aile içerisinde herhangi bir "aile büyüğü" konumunda olmadığı ifade edilerek siyasi anlamda da ortak bir çizgide bulunulmadığı belirtildi.

"SİYASİ BİRLİKTELİĞİMİZ YOK"

Can Bilek tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyunda bazı paylaşımlarda “aile büyüğü” olarak lanse edilen Nevaf Bilek’in ailemiz içerisinde herhangi bir büyüklüğü bulunmadığı gibi, kendisiyle ailemizin siyasi anlamda da herhangi bir birlikteliği söz konusu değildir.

Nevaf Bilek’in siyasi geçmişi ve özellikle Siirt’teki siyasi performansı ortadadır. Siirt halkı tarafından ne ölçüde benimsendiği, seçimlerde aldığı oy oranlarıyla açıkça görülmektedir.

Bilek ailesi olarak aile büyüğümüz Sayın Mervan Bilek’tir. Kendisine ait siyasi geçmiş ve duruş da kamuoyunun malumudur.

Ayrıca siyasi çizgimiz nettir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’dir. Kamuoyunda farklı şekillerde ifade edilen kişi ve gruplarla herhangi bir siyasi birlikteliğimiz veya ortaklığımız bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.