Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bugün CHP Genel Merkezi’ndeki makamında görüştü.
Basına kapalı olarak yapılan görüşmenin fotoğrafları yayınlandı.
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