Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 17:12
Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu ile görüştü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bugün CHP Genel Merkezi’ndeki makamında görüştü.

Basına kapalı olarak yapılan görüşmenin fotoğrafları yayınlandı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu temel karamollaoğlu

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