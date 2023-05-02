Kılıçdaroğlu ve Babacan mutfağa girdi: Ne konuştuklarını bilmiyoruz, biz de meraktayız

Yayınlanma: 02.05.2023 - 23:37

Güncelleme: 02.05.2023 - 23:37

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Ülkü Zeynep Babacan, Kılıçdaroğlu Ailesi'nin misafiri oldu.

Ziyaretteki bir görseli sosyal medya hesabından paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, "Babacan çifti bu akşam misafirimizdi. Kemal Bey, Ali Bey’i de mutfağa girmeye ikna etti. Ne konuştuklarını bilmiyoruz, vallahi biz de meraktayız" notunu düştü.

Babacan çifti bu akşam misafirimizdi. Kemal Bey, Ali Bey’i de mutfağa girmeye ikna etti. Ne konuştuklarını bilmiyoruz, vallahi biz de meraktayız ?? pic.twitter.com/pkQEoKQQfi — Selvi Kılıçdaroğlu (@Skilicdaroglu) May 2, 2023

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplumsal konulara ve iktidar olduğunda yapacaklarına dair açıklamaları evinin mutfağından yaptığı biliniyor.

İKİ LİDER AÇIKLAMA YAPACAK MI?

Paylaşımın ardından Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Babacan'ın bu gece bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu olurken DEVA lideri sosyal medya hesabından, "Arkadaşlar bu gece çok da erken uyumayın, olur mu? Kılıçdaroğlu ile size bir sürprizimiz var :)" paylaşımı yaptı.