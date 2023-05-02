Kılıçdaroğlu ve Babacan mutfağa girdi: Ne konuştuklarını bilmiyoruz, biz de meraktayız
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Babacan çifti bu akşam misafirimizdi. Kemal Bey, Ali Bey’i de mutfağa girmeye ikna etti. Ne konuştuklarını bilmiyoruz, vallahi biz de meraktayız" dedi. Kılıçdaroğlu'nun, toplumsal konular ve vaatlerine ilişkin açıklamaları evinin mutfağında yaptığı biliniyor. Ayrıca Babacan ve Kılıçdaroğlu'nun bu gece bir açıklama yapması da bekleniyor.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Ülkü Zeynep Babacan, Kılıçdaroğlu Ailesi'nin misafiri oldu.
Ziyaretteki bir görseli sosyal medya hesabından paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, "Babacan çifti bu akşam misafirimizdi. Kemal Bey, Ali Bey’i de mutfağa girmeye ikna etti. Ne konuştuklarını bilmiyoruz, vallahi biz de meraktayız" notunu düştü.
Babacan çifti bu akşam misafirimizdi. Kemal Bey, Ali Bey’i de mutfağa girmeye ikna etti. Ne konuştuklarını bilmiyoruz, vallahi biz de meraktayız ?? pic.twitter.com/pkQEoKQQfi— Selvi Kılıçdaroğlu (@Skilicdaroglu) May 2, 2023
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplumsal konulara ve iktidar olduğunda yapacaklarına dair açıklamaları evinin mutfağından yaptığı biliniyor.
İKİ LİDER AÇIKLAMA YAPACAK MI?
Paylaşımın ardından Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Babacan'ın bu gece bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu olurken DEVA lideri sosyal medya hesabından, "Arkadaşlar bu gece çok da erken uyumayın, olur mu? Kılıçdaroğlu ile size bir sürprizimiz var :)" paylaşımı yaptı.
Arkadaşlar bu gece çok da erken uyumayın, olur mu? @kilicdarogluk ile size bir sürprizimiz var :)— Ali Babacan (@alibabacan) May 2, 2023
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