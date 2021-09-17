Kılıçdaroğlu, yeni kadın üyelere rozetini taktı

CHP Kadın Kolları, “İlk Oy Projesi” kapsamında 3,2 milyon yeni kadın seçmene ulaşmayı hedefliyor. Kadın üye oranını 81 ilde de artıran CHP Kadın Kolları, yıl sonuna kadar 100 bin yeni kadın üye hedefine ulaşmak için çalışmalarını hızlandırdı.

CHP Kadın Kolları Elazığ, Kars, Çanakkale, Sivas ve Ankara’dan gelen yeni kadın üyeleri CHP genel merkez binasında ağırladı. Yeni üyelerin rozetlerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 100 bin yeni kadın üyeye ek olarak ilk seçimlerde oy kullanacak 3,2 milyon kadın seçmeni kazanmak adına da örgütlenme çalışması başlattıklarını belirtti. Nazlıaka, “İlk Oy Projesi’ne” ilişkin şu detayları paylaştı:

“İlk seçimlerde 6,4 milyon seçmen ilk defa oy kullanacak. Bu gençler Türkiye’nin tarihini değiştirecek. Bu gençlerin 3,2 milyonu kadın seçmen. Bu kadın seçmenleri kazanmak adına İlk Oy Projemizi başlattık. Projemiz kapsamında ilçelerde aktif bir örgütlenme çalışması yürütüyoruz. Dinamik bir örgüt yapısı ile ilk defa oy kullanacak seçmene tek tek ulaşıyoruz. Partimize yeni katılan kadın üyelerimizi Ankara’ya davet ettik ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşturduk. Yeni kadın üyelerimiz partimize neden katıldıklarını ve geleceğe yönelik hedeflerini Genel Başkanımıza anlattı. Yeni kadın üyelerimize rozetlerini Sayın Kılıçdaroğlu taktı ve gençlerin hem bugünün hem de yarının mimarı olduğunu vurguladı. Genel başkanımız, gençlerin demokrat amcası olarak, yeni kadın üyelerimizin siyasette aktif rol almasını çok önemsediğini belirtti. Örgütlenme çalışmamız kapsamında partimize yeni katılan kadın üyelerimizi Ankara’ya davet etmeye ve Genel Başkanımızla buluşturmaya devam edeceğiz.”