Kılıçdaroğlu'ndan 'el hareketi' hakkında açıklama: Kastım yoktu, sözlerime baksınlar

09 Aralık 2021 Perşembe, 09:59

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’teki bütçe görüşmelerinde konuşurken yaptığı el hareketine ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu, "Kastınız o malum el hareketini yapmak mıydı?" sorusuna, "Hayır, asla öyle bir kastım yoktu. Ellerime değil sözlerime baksınlar…" diye yanıt verdi.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu’na açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adaylığı için isminin geçmesi ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener buluşmalarını da anlattı. Kılıçdaroğlu, "Akşener ile evet sık sık buluşuyoruz. Hatta aracısız sık sık telefon ile uyum içinde görüş alışverişi yapıyoruz. Hayır, Meral Hanım'la da kimseyle de görüşmedim. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la da bu konuyu konuşmadım" dedi.

Helalleşme açıklamalarıyla ile gündemde olan ve 'hesaplaşma' eleştirileriyle karşılaşan Kılıçdaroğlu, "128 milyar doların hesabını sorup sormayacağına" ilişkin soruya da şu cevabı verdi:

"128 milyar doları kaçtan sattılar? 6 liradan sattılar. Şimdi dolar oldu 14 lira. Yaklaşık 70 milyar dolar rant var. Bu para kimin cebinden çıkacak? Vatandaşın cebinden çıkacak. Vatandaş ödeyecek, Erdoğan cebinden ödemeyecek… Dolar ile ihale yapıyorsun, aslında bu doğru değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir ihale yapıyorsa kendi parası ile yapar. Yetmiyor dolar ile kâr etme güvencesi veriyorsun. Yani alım güvencesi veriyorsun. Yeteri kadar kazanmıyorsa aradaki farkı ben ödeyeceğim diyorsun. Benim torunlarımı da borçlandırıyorsun Bütün bunların üstüne ben vergimi de veriyorum. O da yetmiyor Dolar ile ihale verdiysen ABD'deki enflasyonu 83 milyonun üzerine yıkıyorsun. Eğer EURO ile güvence vermişsen AB'deki enflasyonu bu milletin sırtına yıkıyorsun. Bu isyan edilecek bir şey."

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu'nun, Meclis'teki konuşmasında yurt dışı kaynaklı kredileri eleştirip, "Dolarla borçlandılarsa ABD’deki enflasyonu, Euro Avrupa Birliği’ndeki enflasyonu da sırtımızı yüklediler" ifadelerini kullanması ve ardından el hareketi yapması küfür olarak nitelendirilmişti.

AKP milletvekilleri ayağa kalkarak, sıralara vurarak Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal Meclis iç tüzüğüne göre Kılıçdaroğlu'na işlem yapılmasını istemişti. Bunun üzerine Meclis Başkanı Mustafa Şentop görüntüleri izleyip karar vereceğini söylemiş ancak ceza söz konusu olmadan görüşmelere devam edilmişti.

AKP'li bazı isimler Kılıçdaroğlu'nun videosunu konuşmasını vermeden sadece görüntü olarak sosyal medyada paylaşmışlardı.