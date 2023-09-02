Kılıçdaroğlu'ndan kahvehane saldırısında ölen Burak Kan'ın ailesine ziyaret!

Yayınlanma: 02.09.2023 - 11:48

Güncelleme: 02.09.2023 - 12:19

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Güngören ilçesinde kahvehane saldırısı sonrası hayatını kaybeden Burak Kan’ın Okmeydanı’nda yaşayan ailesini ziyaret ederek baş sağlığı diledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Güngören ilçesinde önceki gün bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıya karşılık verilmesiyle çatışma çıkmıştı. Olayda CHP Piyalepaşa üyesi Ali ve Sultan Kan’ın oğlu Burak Kan ile birlikte bir kişi daha hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı.