Kılıçdaroğlu'ndan kahvehane saldırısında ölen Burak Kan'ın ailesine ziyaret!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Güngören'deki bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Burak Kan'ın CHP Piyalepaşa üyesi babası Ali Kan ve annesi Sultan Kan’ı ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2023 - 11:48
Kılıçdaroğlu'ndan kahvehane saldırısında ölen Burak Kan'ın ailesine ziyaret!
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Güngören ilçesinde kahvehane saldırısı sonrası hayatını kaybeden Burak Kan’ın Okmeydanı’nda yaşayan ailesini ziyaret ederek baş sağlığı diledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Güngören ilçesinde önceki gün bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıya karşılık verilmesiyle çatışma çıkmıştı. Olayda CHP Piyalepaşa üyesi Ali ve Sultan Kan’ın oğlu Burak Kan ile birlikte bir kişi daha hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı.


Player Alanı
CHP Cumhuriyet Halk Partisi Güngören Kahvehane Kemal Kılıçdaroğlu Okmeydanı ziyaret saldırı

İlgili Haberler

Beyoğlu'nda kahvehaneye saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Beyoğlu'nda kahvehaneye saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kahvehaneye silahlı saldırı: 2 yaralı

Kahvehaneye silahlı saldırı: 2 yaralı
İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

En Çok Okunan Haberler