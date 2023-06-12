Beyoğlu'nda kahvehaneye saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Beyoğlu'nda bir kahvehaneyi tarayarak kapıda oturan emekli Mehmet İlhan Ergün'ü öldüren ve kavgalı oldukları Cüneyt Yılmaz'ı yaralayan motosikletli 2 saldırgan yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 12.06.2023 - 14:03
Beyoğlu'nda kahvehaneye saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Ömer Hayyam Caddesi'nde 6 Haziran saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, başlarında kask bulunan, plakası olmayan bir motosikletle gelen iki şüpheli kahvehaneye ateş açtı.

Açılan ateş sonucu kapıda oturan emekli Mehmet İlhan Ergün (64) vurularak hayatını kaybederken Cüneyt Yılmaz yaralandı. Saldırganlar olay yerinden geldikleri motosikletle kaçtı.

Şüphelilerin gerçek hedefinin ise Cüneyt Yılmaz olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, güvenlik kamerası görüntülerinden saldırganların peşine düştü. 2 gün içinde yaklaşık 600 kamera görüntüsü inceleyen polisler, şüphelileri Küçükçekmece'ye kadar takip etti.

Burada yapılan araştırmada kimlikleri tespit edilen şüpheliler C.C.C. (23) ile M.F.D. (24) gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.


Beyoğlu Kahvehane Saldırgan silah

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