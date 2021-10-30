Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği köyün muhtarı Vali'ye seslendi

30 Ekim 2021 Cumartesi, 17:04

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında; “Kars’ta ceplerim, ‘Ne olursunuz bana iş bulun’ notlarıyla doldu. Kars Valisi’ne 2 ay süre veriyorum. 2 ay içinde Çamçavuş Köyü’nün suyunu yapmazsan, köye suyu CHP'nin belediye başkanları getirecek" demişti.

Kars Valiliği ise Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının ardından; “CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dile getirilen veya kendisine verilen bilgilerle oluşturulan iddialar gerçeklikten uzaktır ve kamuoyunun yanıltılmasına neden olmaktadır” açıklamasını yapmıştı.

CHP Kars İl Başkanı Taner Toraman ve Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, Çamçavuş Köyü’ne gitti, köy muhtarı ve köylüleri dinledi. Muhtar Remzi Uçunğan ve köy halkı sorunlarının bir türlü çözülmediğini dile getirdi. Toraman, şunları söyledi:

“Hatırlarsınız biz, 21 Ekim Perşembe günü, il örgütümüzün düzenlemiş olduğu üzere, Kars’taki sivil tolum örgütleriyle, kanaat önderleriyle, meslek odalarıyla; ilgili Kars’ın temel sorunlarını ve taleplerini dillendirmek üzere toplanan topluluklarımıza bir ziyaret gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilimizi ziyaret ederken ilçemiz Susuz Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Oradaki görüşmeler sırasında siz değerli muhtarımız ve köylülerimizin talebi üzerine, daha önceden eski yerinde bulunan Çamçavuş Köyü’nün baraj yapılmasından kaynaklı yeni yerleşim alanına taşınmasından sonra çeşitli sorunlarının olduğunu ve ‘bu sorunları defaatle hükümet yetkililerine iletmememize rağmen çözüm önerisi bulamadık’ talebiniz üzerine. Genel Başkanımızı buraya getirdik. Burada da gördük ki Sayın Genel Başkanımızın oturduğu taziye evinin bir şahıs adına aboneliği var ancak daha sonra buradan çoban evine ve burası ile birlikte camimize de kaçak elektrik verildiği söylenmişti. Bunu biz söylemedik, muhtarımız ve köylülerimiz söyledi.”

Çamçavuş Köyü Muhtarı Remzi Uçunğan ise şunları söyledi:

“Genel Başkanım geldiği zaman, ben izah ettim. Şu anda bizim mevcut olan taziye evindeki aboneli bir elektrik. Buradan elektrik alıp camimize verdik. Camide şu anda yaktığımız elektrik, kaçak elektrik. Yani bir bağlantısı yok. Yolun üzerinde kurulması nedeniyle özel idareye gittik, camimize gelin ruhsat verin dedik. ‘Yok’ dedi veremeyiz. Yol üzerinde yapılmış. Bu camimizi yıkmamız mı gerekiyor?

"BARAJ YÜKSELMEDİĞİNDE TAHLİL TEMİZ ÇIKIYOR"

Bizim suyumuzun temiz veya arsenikli çıkmasının tek bir sebebi var. Baraj yükseldiği zaman barajdaki o suyu komple pompaya çekiyor. Ondan sonra su indiği zaman tabi tahlil yapılıyor. Ben dün değil evvelsi gün bir tahlil aldım temiz çıktı. Ama niye temiz çıktı? Şu anda suyumuz inik durumda yani baraj yükselmemiş. Şu anda temiz çıkabilir. Baraj yükseldiği zaman yine gelsin tespit yapsınlar yine çıkacak arsenik. Yani barajın suyu, komple depomuza karışıyor. Sayın Valimize yanlış bilgi veriyorlar. Yani doğru bilgi vermiyorlar. Biz buranın elektriğine ayda 5 bin lira para ödüyoruz."

"SORUNLARIMIZI PAYLAŞACAĞIZ Kİ ÇÖZÜM BULUNSUN"

Köyde incelemelerde bulunan CHP'li Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur da şu açıklamayı yaptı:

“Sayın Genel Başkanımız ilçemizi ziyaret etti. Çamçavuş köyümüzden uzun zamandır böyle bir talep vardı. Köyümüzün sorunlarını biz her yere iletmemize rağmen, bütün kurumlara yazılar yazmamıza rağmen köyümüzün sorunları çözülmüyor. Köyümüz taşındıktan sonra 2018 yılında yeniden kurulan köyümüzün bu kadar sorunun olması tabiî ki manidar. Köyün yolu sorun, anayola çıkma yolu sorun, Köyümüzle Karayolunun birebir ile bağlantısı yok. Kars’tan gelirken ana yoldan köye dönüş olmaması, suyun içilemez halde olması, arsenik oranın yüksek olması, bunun basınla paylaşılması, Sayın Genel Başkanımıza burada bilgi verilmesi. Bu sudan böyle bir arsenik oranı yüksek sıkarsa bu sudan içer miyiz? Köylülerimiz suyu içemiyor, hayvanlarımız düşük yapıyor. Hayvanlarımız hasta oluyor ve zehirleniyor. Köylülerimiz sudan büyük sıkıntılar yaşıyor. Kimse köyümüzde bu suyu içme suyu olarak kullanamıyor. Susuz’dan ve diğer yerlerden köye su taşınıyor. Kışın bunlar nasıl yapılacak? Artı bunun köylüye bir maliyeti var. Zaten su kuyudan çekiliyor. Çekilen suyun da elektrik maliyeti var. Geçmişte destek verdik ama bu da sürdürülebilir bir çözüm değil. Yine köyün mera ile bağlantısı yok. Köyün merası yolun ve barajın karşı tarafında kaldı. Buradan hayvanların meraya geçebilmesi için köprünün olması gerekiyor. Köylüler bu taleplerini ilettiler genel başkanımıza Genel Başkanımız da bu haftaki grup toplantısında bunları dile getirdi. Bizler tabii ki köylülerimizin sorunlarını, diğer köylerimizin sorunlarını, ilçemizin sorunlarını tabii ki sizlerle, medya mensuplarımızla, genel merkezimizle, il başkanımızla paylaşacağız ki bu sorunlara çözüm bulunsun.”

"KİMSE BU SUYU KULLANMAZ"

Köylülerden Rüstem Uşar, şunları söyledi:

“Kusurumuz varsa affedin banyo ettiğimiz zaman vücudumuz kaşınıyor. Kimse bu suyu kullanmaz. Zaten kullanan bu suyu biliyor. Hiç kimse bu suyu içmiyor. Benim komşum her gün her hafta bana su getiriyor” derken, Kubilay Gençoğlu, “Kars Baraj Rezerv alanına girilmez. Burada deniliyor ki mesele zaten girilmesi değil olduğu gibi evlerimizin içinden akıyor. Öbür tarafta hayvanlarımız zehirlendi. Hayvanları bırakmayın deniliyor. Uyarı levhası koymuşlar, hayvanların okuma yazması mı var.”

"KARS VALİSİ GELSİN KENDİ GÖZÜYLE TESPİT ETSİN"

Canip Uyulmaz ise şöyle konuştu:

“Yani muhtarımın anlatmak istediği; bizim meramız şu sağ tarafta. Bizim iki şansımız var. Ya hayvanlarımızı gemiyle sudan geçireceğiz ya da bu uçurumdan geçireceğiz. Başka yolumuz yok. Vali Beyi yanlış bilgilendirmişler. Vali Beyin dediği sol taraf. Zaten yaz günü mezra köyü bırakmıyor. Köprümüz olmadığı için yaz günü hayvanlar yüze yüze suyu geçiyor. Ben gariban bir adam 5 – 10 tane malım var. 5’i de kısırdır şu anda. Nedeni de sudan geçti geldi. Biz köprü istiyoruz, su istiyoruz. Devletimizden başka bir şey istemiyoruz. Eğer bize meramıza yol açılmayacaksa, etrafımızı şantiyeler çevirecekse, bir tarafımızı da yol kesecekse bizi kaldırsınlar biz burada yaşayamayız ki.”

"KÖYÜN TAHLİYESİNİ İSTİYORUZ"

Mecit Uğraş ise şöyle konuştu:

“Bu köyün tahliyesini istiyoruz. Burada kalmak istemiyoruz. Heyelan var burada. Heyelan olacak biz bir gün gideceğiz. Tahliyesini istiyoruz. Başkan bir şey istemiyoruz.”

KARS VALİSİ ÖKSÜZ "İDDİALAR GERÇEKLİKTEN UZAK" DEMİŞTİ

Kars Valisi Öksüz, Kılıçdaroğlu'na şu açıklama ile yanıt vermişti:

“CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 26 Ekim 2021 tarihinde yapılan grup toplantısında ilimiz ile ilgili dile getirilen: İlimiz Susuz İlçesi Çamçavuş Köyü içme suyu ihtiyacı, İl Özel İdaremizce KÖYDES kapsamında 2018 yılında açılan sondaj kuyusu, aynı yıl içerisinde yapılan içme suyu şebekesi ve deposu aracılığıyla karşılanmaktadır.

16.02.2021 tarihinde Çamçavuş Köyü içme suyu analizi için İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından su numunesi alınmış, alınan numune hem 17.02.2021 tarihinde Kars Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından hem de 20.02.2021 tarihinde Erzurum Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından analiz edilmiş ve raporlar sonucunda suyun, ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik’e uygun olduğu tespit edilmiştir.

Çamçavuş Köyü Camisi ile ilgili olarak dile getirilen iddia konusunda; ilgili caminin henüz ruhsatlandırılmasına yönelik İl Özel İdaremize yapılmış herhangi bir resmi başvuru bulunmamaktadır. Kaldı ki aynı köyde yapılan İmamevi ve Taziye Evi’ne yönelik resmi müracaatlar çerçevesinde ruhsatlandırma işlemi 2018 yılında gerçekleştirilmiştir.

Hayvan geçidi için köprü talebi ile ilgili olarak; Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü tarafından 2013 yılında 5*5 genişlik ve yüksekliğinde Çamçavuş Köyü karşısında hayvan alt geçidi yapılmış ve hayvanların meralara ulaşması sağlanmıştır.

Sonuç olarak; CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dile getirilen veya kendisine verilen bilgilerle oluşturulan iddialar gerçeklikten uzaktır ve kamuoyunun yanıltılmasına neden olmaktadır.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Valiliğimiz, tüm kurumlarımız ve İl Özel İdaremiz halkımızın hizmetinde ve köylerimizin alt yapı ihtiyaçlarının giderilmesi için büyük bir gayretle çalışmaktadır. Bu doğrultuda; 2021 yılında köylerimizin içme suyu ihtiyacına yönelik 60 adet proje hayata geçirilmiştir.

Valilik olarak idare ve kamu hizmeti anlayışımız, bir hizmet ihtiyacı ortaya çıktığında Sayın Kılıçdaroğlu’nun dile getirdiği gibi iki ay beklemeden aynı gün harekete geçilerek vatandaşımızın talebinin karşılanması esasına dayanmaktadır.”