Killik Deresi sağanak yağmurla birlikte taştı, evleri su basan yurttaşlar tahliye edildi: Dere yatağına TOKİ konutu

Gaziantep Şahinbey’e bağlı Kürüm Kırsal Mahallesi’nde TOKİ tarafından yapılan konutlar, şiddetli yağış sonrasında selde zarar gördü. Killik Deresi’nin taşmasıyla bazı evler sular altında kalırken istinat duvarlarının çökmesi üzerine bölgede bulunan tüm evler önlem amaçlı tahliye edildi, evlere girişlerde yasaklandı. 32 TOKİ konutundan 3-4’ü sel sularından doğrudan etkilendiği belirtildi. Evleri selden zarar gören yurttaşların bazısı Gaziantep Üniversitesi Uygulama Oteli’ne yerleştirildi, bazıları önceden kalan konteynerlere yerleşti, bazıları yakınlarının yanlarına sığındı.

Sel taşkınına neden olan Killik Deresi’ne iş makineleriyle acil müdahale edildi. Derenin önü kesilerek yeni bir kanal açıldı ve su köyün dışından yönlendirildi. Kürüm Kırsal Mahalle Muhtarı Ali Göy, derenin yıllardır kuru olduğunu ancak uzun yıllar sonra ilk defa bu yılki şiddetli yağışlarla yeniden dolup taştığını söyledi. Yaklaşık 100 haneli köyün depremde büyük zarar gördüğü, evlerin çoğunun yıkıldığını hatırlatan Göy, köylülerin konteynırlarda kaldıklarını belirterek “TOKİ tarafından yapılan 32 ev yaklaşık bir yıl önce depremzede ailelere teslim edildi. Halen buralarda çevre düzenlemeleri eksik. Selden zarar gören alanların bir an önce onarılmasını istiyoruz. Şu an için başka bir sorunumuz yok” diye konuştu.

JANDARMA GEZİYOR

Öte yandan bazı köylüler, TOKİ konutlarının inşa edilmek istenen yerin dere yatağı olduğu dolayısıyla buraya konut yapılmasının sakıncalı olduğunu söyleyip itiraz etmelerine karşın firma yetkililerinin gerekli önlemlerin alındığını ve sorun yaşanmayacağını söylediklerini ancak yaşanan selin bu uyarıları haklı çıkardığını savundu. Tahliye edilen TOKİ evleri çevresinde Jandarmanın devriye gezdiği, evlere girilmesine izin vermediği de gelen bilgiler arasında.