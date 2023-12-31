Yayınlanma: 31.12.2023 - 12:23

Güncelleme: 31.12.2023 - 12:23

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedellerini açıkladı. Yurttaşlar ehliyet, kimlik ve pasaport ücretlerini merak etti. Peki, Peki, Kimlik fiyatları ne kadar oldu? 2024 kimlik harç ücretleri ne kadar zamlandı?

KİMLİK DEFTER BEDELİ NE KADAR OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan son bilgilere göre yeni kimlik kartlarının defter bedeli 130 TL, kayıp kimlik için ödeme ücreti ise 260 TL oldu.

KİMLİK YENİLEME SÜRESİ İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Nüfus Cüzdanları'nın Çipli Kimlik kartları ile değiştirilmesi için zorunlu bir tarih bulunmuyor.

İşte 2024'te uygulanacak ücretler

NOTER KAĞIT ÜCRETİ: 87 TL

BEYANNAME ÜCRETİ: 87 TL

PROTESTO, VEKALETNAME, RESEN SENET ÜCRETİ: 174 TL

İKAMET İZNİ HARÇ BEDELİ: 565 TL

KANUNİ BİLDİRİM SÜRESİ DIŞINDA DOĞUM NEDENİYLE DÜZENLENEN KİMLİK ÇIKARTMA ÜCRETİ: 130 TL

DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ: 130 TL

KAYIP NEDENİYLE KİMLİK ÇIKARTMA ÜCRETİ: 260 TL

AİLE CÜZDANI ÜCRETİ: 705 TL

SÜRÜCÜ ÇALIŞMA BELGELERİ: 990 TL

MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ ÜCRETİ: 885 TL

İŞ MAKİNESİ TESCİL BELGESİ ÜCRETİ: 740 TL

BANKA ÇEKLERİ: 55 TL

MAVİ KART ÜCRETİ: 130 TL

YABANCI ÇALIŞMA BELGESİ: 565 TL

ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYET BELGESİ: 565 TL