2024 MTV ne kadar oldu? Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde kaç zam geldi?

Yayınlanma: 30.12.2023 - 22:13

Güncelleme: 30.12.2023 - 22:13

Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere, bazı vergi ve harç tutarları yeniden değerleme oranında artırılırken, gelir vergisi tarifesi ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da açıklandı. 1 Ocak tarihinden tarihinden itibaren uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları (MTV) Resmi Gazete'de yayımlandı.

Binek otomobillere ilişkin gider olarak indirim konusu yapılabilecek tutarlar da arttı. Binek otomobiller için gider olarak dikkate alınabilecek aylık kira bedeli 17 bin liradan 26 bin liraya, amortisman yoluyla gider yazılabilecek iktisap bedeli sınırı 950 bin liradan 1 milyon 500 bin liraya yükseltildi.

2024 MTV NE KADAR OLDU?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 58,46 arttırıldı. 2023 yılında 1479 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın, 2024 yılı vergisi 2 bin 343 lira, 3 bin 323 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi ise 5 bin 265 lira oldu. Elektrik motorlu araçlar için ise tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek.