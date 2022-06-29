Kimya Mühendisleri Odası'ndan 'asbestli gemi' uyarısı: Sökümü durdurun!

29 Haziran 2022 Çarşamba, 12:29

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan gemi söküm sahası içerisindeki Gökhan Han isimli gemide asbest bulunduğu geçtiğimiz günlerde uzmanlar tarafından tespit edildi. Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi, Kılıçlar Gemi Söküm A.Ş tarafından sökülen Gökhan Han isimli gemide amosit türü asbest bulunmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gökhan Han isimli gemide asbest varlığının ortaya çıkmasına rağmen söküm işleminin devam ettiği belirtilen açıklamada, “Ülkemizde gemi söküm ve tehlikeli atık yönetimi için yasal zorunlulukları işaret eden Gemi Söküm Yönetmeliği’ne göre, sökülecek gemide hiçbir tehlikeli atığın bulunmaması, geminin tehlikeli atıklardan arıtıldığına dair yasal geçerliliği olan bilimsel ve teknik raporun yetkili kurumlardan alınmış olması gerekmektedir. Oysa gemi sökümünde alınması gereken özel önlemleri denetleyebilecek, tespit edebilecek bağımsız uzmanlar görevlendirilmemektedir. Yine yurtdışından alınan gerçek dışı beyan içerikli belgelerle ülkemize sokulmakta ve sökülmektedir” denildi.

'SÖKÜM ACİLEN DURDURULMALI'

Söküm işlemlerinde toprak, deniz ve hava kirliliğine yol açmayacak özel önlemlerin alınması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



Asbest ve tehlikeli atık bertarafı sağlanana kadar Gökhan Han gemisi sökümü acilen durdurulmalı. Tesisin duruşu boyunca işçi hak ve alacakları eksiksiz ödenmeli sonraki her sökümde bağımsız heyetin denetimine açılmalıdır. Emek ve ekoloji mücadelesinin bir bütün olduğunun bilincindeyiz. Sermaye sınıfı, kârını en yüksek düzeye getirebilmek için, emek ve ekolojik konularda hiçbir yükümlülük almamaktadır. Son on yılda bu bölgedeki en az 70 işçi ölümü işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığı kanıtlarından biridir.

Öte yandan ilçedeki 22 gemi söküm şirketinin geçmişte de çevre kirliliğinden işçi sağlığına kadar birçok konuda 'sabıkalı' olduğu belirtilen açıklamada, "Bu konuda birçok örnek yaşanmış ve suçüstü yapılmıştır. OTOPAN gemisinde 1 ton olarak beyan edilen asbestin 77, 4 ton olduğu belgelenmiş ve geri gönderilmesi sağlanmıştı. 2015 yılında zehir yüklü gemi KUİTO, 2016 yılındaysa ETHANE adlı sıvılaştırılmış doğal gaz tankerinin, açılan davalar ve alınan yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen sökümü gerçekleşmişti" denildi.

