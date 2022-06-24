Aliağa’da söküm sahasında bir gemide asbest tespit edildi

24 Haziran 2022 Cuma, 04:00

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan gemi söküm sahası içerisindeki Gökhan Han isimli gemide asbest bulunduğu uzmanlar tarafından tespit edildi. İşçinin fark etmesi sonrası ortaya çıkan olay sonrası açıklama yapan Asbest Söküm Uzmanları Derneği gemide asbest bulunduğunun işçilerden gizlendiğini ve önlem amaçlı kıyafet istenmesine rağmen verilmediğini iddia etti.

Asbestli geminin ortaya çıkması sonrası Asbest Söküm Uzmanları Derneği ve Ege İşçi Birliği açıklama yaptı. Açıklamada “Gemiden numune alınarak laboratuvarda yapılan test sonucunda asbest tespit edildi. Açığa çıkan bu gerçek kendi türleri arasında tehlikeli olan Amosit sonucuyla birleştiğinde zararın boyutu büyümektedir” denildi.

‘GİZLENDİ’ İDDİASI

Çalışanlara koruyucu ekipman verilmediği iddia edilen açıklamada “Sökümde asbestin tozuyarak havaya dağılmasını engelleyen donanımın, sökümü gerçekleştirenlerin koruyucu kıyafet ve ekipmanının olmadığı böylesi koşullarda söküme başlanmıştır ve hâlâ bu şekilde sürdürülmektedir. Asbestin varlığına dair bilgilendirilmemiş. Birçok görüntü ve sözlü şahitlikle bu işçilerin çıplak elle, maske dahi kullanılmadan hiçbir tedbirin alınmadığı koşullarda çalıştırıldığı, Kılıçlar işçilerinin de aynı ortamda aynı kötü etkenlere maruz kaldığı bilinmektedir” ifadelerine yer verildi.