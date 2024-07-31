Kınık'ta domates isyanı

Yayınlanma: 31.07.2024 - 15:12

Güncelleme: 31.07.2024 - 15:13

İzmir’in Kınık ilçesinde salçalık domates üretimi yapan çiftçiler, 5 TL olarak belirlenen domates kilo fiyatının 1,8 TL’ye indirilmesine isyan etti. Üreticiler, yolları kapatarak traktörlerle ilçe merkezine indi.

Korna basarak tepkilerini dile getiren üreticilere Kınık’ta yaşayan yurttaşlar da destek verdi. Eylemin ardından üreticiler ilçe meydanında üzerinde "Çiftçiyi öldürdünüz cenazesini kaldırın" yazan tabut taşıdı ve cenaze namazı kıldı.

“EKONOMİYİ PADİŞAH BOZDU”

Kınıklı üretici Suat Şahan, “1 bardak çay 10 lira, 6 kilo domates 10 lira. Biz bunun için toplandık. Çiftçiye sahip çıkılmalı. Domatesin kilosunu şu an 1,80 lira” dedi.

Bir diğer çiftçi, “Padişah ne derse o oluyor. Ekonomiyi padişah bozdu. Padişahım çok yaşa dersek ekonomi düzelir mi o da belli değil.. Dün Padişahım çok yaşa diyenler de bugün burada beraber eylemde” ifadelerini kullandı.

TARLADA 1,7 TL PAZARDA 15 TL

Öte yandan Manisa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Ortak basın açıklaması düzenleyerek salçalık domateste geçtiğimiz yıl getirilen ihracat yasağının kaldırılmasını istedi. Salça fabrikalarıyla 3,5 TL sözleşme imzalanmasına rağmen fabrikaların domatesi 1,7 TL'den aldığını kaydeden başkanlar üretim fazlası domateslerin tarlada kalması yerine sosyal yardım alan yurttaşlara hükümet tarafından dağıtılmasını talep etti.