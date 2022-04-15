Kiralar asgari ücretle yarışıyor

15 Nisan 2022 Cuma, 06:04

Etkisini gün geçtikçe artıran ekonomik kriz pek çok sektör gibi emlak ve inşaat sektörünü de olumsuz etkiledi. Konut kredilerinin el yaktığı, artık ev almanın hayal olduğu kriz ortamında piyasalarda yaşanan durgunluk dikkat çekerken sektör temsilcileri de vatandaşlar da karşı karşıya kaldıkları tablodan ötürü şikâyetçi. Dünya genelinde konut fiyatlarının en fazla arttığı ikinci kent olan İzmir’de pandemi süreci, ardından gelen deprem ve son olarak da ekonomik kriz nedeniyle fiyatlar uçuşa geçti. Kent merkezinde konut kiraları, asgari ücretle yarışırken artık kent merkezine yakın 2500-3000 liranın altına kiralık daire bulmak mümkün değil.

KİRALAR YÜKSELİŞTE

Karşıyaka, Konak, Bayraklı, Balçova gibi merkezdeki ilçelerde doğalgazlı, 3+1 büyüklüğünde apartman dairelerinde ev kiraları 2 bin lira seviyesinden 3 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Ortalama kiralık ev fiyatlarının daha uygun olduğu ve genellikle üniversite öğrencilerinin tercih ettiği Bornova ilçesinde Doğanlar, Atatürk Mahallesi, Kızılay Mahallesi gibi yerlerde 1+1 ve 2+1 dairelerde bu rakamlar 1800-1900 liradan başlıyor. Merkez ilçelerde daha çok Kadifekale, Eşrefpaşa, Soğukkuyu gibi semtlerde 1600-1700 liraya ev kiralanabiliyor. Şehrin merkezine, okul, hastane ve işyerlerine daha uzak, ulaşım imkânları diğer semtlere göre daha sınırlı olan bu bölgelerde kiralanan evler ise en az 20 yıllık ve 50-60 metrekare büyüklüğündeyken çoğunluğunda ise doğalgaz bulunmuyor.

Lüks konutlar ve rezidanslarda ise kira bedelleri 20-30 bin lira seviyesine kadar yükseliyor. Pandemi süresince büyük rağbet gören ve emlak fiyatlarının yaşanan yoğunluk sonrasında katlanarak arttığı yazlık ilçelerde fiyatlar adeta dudak uçuklatıyor. İzmir’in gözde turizm beldelerinden olan ve İstanbul’dan gelen ziyaretçileri ağırlayan Çeşme’de en düşük yazlık kiraları 25-30 bin liradan başlarken yine en düşük satılık yazlık fiyatlarının da 2 milyon lira seviyesine çıktığı gözleniyor. Fiyatların nispeten daha düşük olduğu Urla ilçesinde, son dönemde yaşanan krizin de etkisiyle ortalama iki kat yükselen konut fiyatları bir milyon 600 bin liraya kadar çıktı.

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Başkanı Mesut Güleroğlu: “Bornova, Bayraklı, Karşıyaka’da emlak fiyatları artışa geçti. Depremde evi yıkılan biri 400 bin liraya ev labilecekken bu rakam bir anda 800 binlere, bir milyon liralara çıktı. Bunların hepsi bir yana, son dönemde dövizdeki artış başta olmak üzere, piyasalardaki ekonomik kriz, inşaat maliyetlerinin yükselmesi fiyatların bugünkü seviyelere kadar çıkmasına yol açtı. İzmir’de son dönemde hem kiralık konutlarda, hem de satılık konutlarda, hem de işyerlerinde çok ciddi bir fiyat artışı söz konusu. İzmir şu anda dünyada konut fiyatlarındaki artışta Kanada’daki bir kentin ardından dünyada ikinci sırada. İstanbul ve Ankara’yı da geçmiş durumdayız.”

KONUTTA BÜYÜK ARTIŞ

Dünyada son bir yılda konut fiyatlarının en çok arttığı ilk 10 şehir arasında yer alan İzmir, 55 ülke ve 150 kenti kapsayan Knight Frank Küresel Konut Fiyat Endeksi araştırmasına da damga vurdu. Rapora göre, son bir yılda fiyatların en çok arttığı şehirlerin zirvesinde yüzde 30.8 ile Kanada’nın Halifax şehri yer alıyor. İzmir ile Güney Kore’nin başkenti Seul yüzde 30 artış ile ikinci sırayı paylaşıyor. ABD’nin Phoenix kenti yüzde 29.3 ile dördüncü sırada. Rusya’nın başkenti Moskova’da ise konut fiyatları son bir yılda yüzde 28.8 arttı.