Kırıkkale'de sokak ortasında cinayet: Tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdü
Kırıkkale'de Hilmi Alkan, husumetli olduğu Eray A. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir işyerinde 16 Aralık Cuma saat 21.00 sıralarında; aralarında daha önceden husumet bulunan Hilmi Alkan ile Eray A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
ATEŞ EDİP KAÇTI
Tartışmanın büyümesi üzerine Eray A., üzerinde bulunan tabancayla Hilmi Alkan'a ateş etti. Hilmi Alkan karın bölgesine isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheli Eray A. ise olay yerinden kaçtı.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Hilmi Alkan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hilmi Alkan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI
Olay sonrası kaçan Eray A., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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