Kırklareli'nde kent genelinde 'kaçak göçmen' operasyonu: 40 kişi yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde kent genelinde 'kaçak göçmen' operasyonu: 40 kişi yakalandı
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AA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 17:33

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

BİR TUTUKLAMA

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı.


Etiketler: #düzensiz göçmen #göçmen #göçmen kaçakçılığı

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