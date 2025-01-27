Kırklareli'nde kent genelinde 'kaçak göçmen' operasyonu: 40 kişi yakalandı
Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
BİR TUTUKLAMA
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı.
Etiketler: #düzensiz göçmen #göçmen #göçmen kaçakçılığı
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