ABD-Kolombiya arasında 'göçmen uçağı' krizi: Tehditler havada uçuştu

Yayınlanma: 27.01.2025 - 10:51

Güncelleme: 27.01.2025 - 10:57

Kolombiya'nın, ABD tarafından hava yoluyla sınır dışı edilen düzensiz göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişini kabul ettiğini bildirmesinin ardından Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'a meydan okudu.

Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın Kolombiya'ya yönelik yüzde 50 gümrük vergisine misilleme yapacağını açıkladı.

Petro, şunları kaydetti:

"Trump, ABD'ye seyahat etmeyi pek sevmiyorum, biraz sıkıcı, ama itiraf etmeliyim ki değerli şeyler de var, Washington'un siyah mahallelerine gitmeyi seviyorum, orada ABD'nin başkentinde siyahlar ve Latinler arasında barikatlı bir kavga gördüm, bunun saçmalık olduğunu düşündüm, çünkü birleşmeleri gerekiyordu. Walt Withman'ı, Paul Simon'ı, Noam Chomsky'yi ve Miller'ı sevdiğimi itiraf ediyorum. ABD tarihinde benim kanımdan olan Sacco ve Vanzetti'nin unutulmaz olduğunu ve onları takip ettiğimi itiraf ediyorum. Onlar işçi liderleri tarafından elektrikli sandalye ile katledildiler, ABD'nin içindeki faşistler benim ülkemin içinde olduğu gibi."

"AÇGÖZLÜLÜK İÇİN İNSAN TÜRÜNÜ YOK EDECEK"

Trump'ın açgözlülük ile suçlayan Petro, "Onların petrolünü sevmiyorum, Trump, açgözlülük için insan türünü yok edecek. Belki bir gün, gastritime rağmen kabul ettiğim bir kadeh viski eşliğinde bu konuyu açık yüreklilikle konuşabiliriz ama bu zor çünkü beni aşağı bir ırk olarak görüyorsunuz ve ben öyle değilim, ne de herhangi bir Kolombiyalı. Eğer inatçı birini tanıyorsanız, o da benim, nokta. Ekonomik gücünüz ve kibrinizle Allende'ye yaptıkları gibi bir darbe yapmaya çalışabilirsiniz. Ama ben hukukumla ölürüm, işkenceye direnirim ve size direnirim. Kolombiya'nın yanında köle tacirleri istemiyorum, zaten birçoğuna sahiptik ve kendimizi kurtardık. Kolombiya'nın yanında özgürlük sevdalılarını istiyorum. Eğer bana eşlik edemezseniz, başka bir yere giderim. Kolombiya dünyanın kalbidir ve siz bunu anlamadınız, burası sarı kelebeklerin, Remedios'un güzelliğinin ve aynı zamanda albay Aurelianos Buendia'nın ülkesidir, ben de onlardan biriyim, belki de sonuncusuyum" dedi.

Petro, "Beni öldüreceksiniz ama ben sizden önce Amerika'daki köyümde hayatta kalacağım. Biz rüzgarların, dağların, Karayip Denizi'nin ve özgürlüğün halkıyız. Özgürlüğümüzü sevmiyorsunuz, tamam. Ben beyaz köle tacirlerinin elini sıkmam. Ben Lincoln'ün beyaz özgürlükçü mirasçılarının ve İtalyan Toskana'sının dağlarında yürüdükten ve kendimi covid'den kurtardıktan sonra ulaştığım bir savaş alanında mezarları önünde ağladığım ve dua ettiğim ABD'nin siyah ve beyaz köylü çocuklarının elini sıkıyorum. Onlar ABD'dir ve ben onların önünde diz çöküyorum, başka hiç kimsenin önünde değil. Beni bırak başkan, Amerika ve insanlık cevap verecektir" ifadelerini kullandı.

"KOLOMBİYA ARTIK KUZEYE BAKMAYI BIRAKTI"

Petro, şöyle devam etti:

"Kolombiya artık kuzeye bakmayı bıraktı, dünyaya bakıyor, kanımız Kurtuba Halifeliği'nin, o zamanın medeniyetinin, Akdeniz'in Latin Romalılarının, o zamanın medeniyetinin, Atina'da cumhuriyeti, demokrasiyi kuranların kanından geliyor; kanımızda sizin tarafınızdan köle haline getirilen direnişçi siyahlar var. Kolombiya, Washington'dan önce Amerika'nın, tüm Amerika'nın ilk özgür bölgesidir, orada Afrika şarkılarınıza sığınıyorum. Benim topraklarım, Mısır firavunları zamanında var olan kuyumcuların ve Chiribiquete'de dünyanın ilk sanatçılarının ülkesidir. Bize asla hükmedemeyeceksiniz. Topraklarımızdan özgürlük diye bağırarak geçen ve adı Bolivar olan savaşçı bize karşı çıkıyor. Halklarımız biraz korkak, biraz ürkek, naif ve nazik, sevgi dolu ama bizden şiddetle aldığınız Panama Kanalı'nı nasıl kazanacaklarını bilecekler. Latin Amerika'nın dört bir yanından gelen iki yüz kahraman, öldürdüğünüz Bocas del Toro'da, bugünkü Panama'da, eski adıyla Kolombiya'da yatıyor."

"ABLUKANIZ BENİ KORKUTMUYOR"

Petro, "Bir bayrak yükseltiyorum ve Gaitan'ın dediği gibi, tek başıma kalsam bile, sizin büyük büyükbabanızın bilmediği, benimkinin bildiği Amerika'nın onuru olan Latin Amerika onuruyla yükselmeye devam edecek, Sayın Başkan, ABD'de göçmen, Ablukanız beni korkutmuyor; çünkü Kolombiya, güzellikler ülkesi olmasının yanı sıra dünyanın kalbidir. Güzelliği benim gibi sevdiğinizi biliyorum, ona saygısızlık etmeyin ve o size tatlılığını getirecektir. Kolombiya tüm dünyaya açık, kollarını açmış, özgürlüğün, yaşamın ve insanlığın inşa edicileriyiz. İnsan emeği meyvelerimizin ABD'ye girişine %50 gümrük vergisi koyduğunuzu öğrendim, ben de aynısını yapıyorum. İnsanlarımız Kolombiya'da keşfedilen mısırı eksin ve dünyayı beslesin" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANINDAN AÇIKLAMA

Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, sınır dışı edilen Kolombiyalıları taşıyan ABD uçaklarının girişinin engellenmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, “Sınır dışı edilerek geri dönen Kolombiyalıları kabul etmeye devam edeceğiz. Kolombiya hükümeti, bu sabah sınır dışı uçuşlarıyla ülkeye gelecek olan Kolombiyalıların geri dönüşünü kolaylaştırmak üzere başkanlık uçağını hazır bulundurmaktadır” dedi.

NE OLMUŞTU?

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD'den sınır dışı edilen ve Kolombiyalı göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişine izin vermemişti.

Petro sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "ABD, Kolombiyalı göçmenlere suçlu muamelesi yapamaz. Kolombiyalı göçmenleri taşıyan ABD uçaklarının topraklarımıza girişine izin vermiyorum. Biz göçmenleri kabul etmeden önce, ABD'nin onlara onurlu şekilde muamele edilmesi için bir protokol oluşturması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise ABD'den gelen Kolombiyalı göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişine izin vermemesi nedeniyle Kolombiya'ya tarife ve yaptırım uygulanması talimatı vermişti.

Kolombiya'dan ABD'ye giren tüm mallar için acil yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması istediğini belirten Trump, bir hafta içinde bu oranın yüzde 50'ye yükseltileceğini vurgulamıştı.

ABD, Kolombiya devlet yetkilileri ve yakın aile bireyleri için vize kısıtlaması kararı aldığını bildirmişti.

Petro ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın gümrük vergisine misilleme yapacağını açıklamıştı.

Son olarak Beyaz Saray, Kolombiya'nın, ABD tarafından hava yoluyla sınır dışı edilen düzensiz göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişini kabul ettiğini bildirmişti.

Kolombiya, ABD'den "onurlu şekilde dönebilmeleri için" vatandaşlarına devlet başkanlığı uçağının tahsis edildiğini açıkladı.