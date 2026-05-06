Kirliliğine neden olan AKP’li vekilin maden şirketine 2.5 milyon TL ceza: 'Ruhsatları derhal iptal edilsin'

Giresun’un Doğankent ilçesindeki Çatalağaç köyü sınırlarında bakır, kurşun, çinko madeni zenginleştirme faaliyeti gösteren ve Çatalağaç Deresi’nde kirliliğine neden olan AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’e ceza kesildi. Alagöz’e ait Alagöz Madencilik Şirketi’ne aynı ihlalin tekrarı nedeniyle 2 milyon 517 bin TL ceza uygulandı.

Kirliliğe neden olan yeraltı galerisi, gerekli önlemler alınıncaya kadar kapatıldı. Ancak yaşam savunucuları bu cezanın yetersiz olduğunu vurgulayarak şirketin ruhsatlarının iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede Alagöz Madencilik Şirketi’ne ait madenden atık suyun Çatalağaç Deresi’ne deşarj edildiği belirlendi. Daha önce de iki kez aynı ihlal nedeniyle para cezası uygulanan işletmeye bu kez üç katı yaptırım uygulanarak ceza kesildi.

‘MEKANİZMA ÇALIŞMIYOR’

Alagöz Madencilik’e karşı nöbet tutan yaşam savunucuları, Giresun Çevre ve Doğa Derneği üzerinden açık mektup ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na taleplerini sıraladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şirketin kentteki madencilik faaliyetlerinin yarattığı tahribatın bakanlıkça da defalarca tespit edildiği vurgulanırken “Alagöz’ün ruhsatı derhal iptal edilmelidir” dendi. Şirketin çevre ve su kaynaklarını kirletmesine yönelik ihlallerinin süreklilik arz ettiği belirtilen açıklamada, “Çevresel zararların oluşmasının ardından değil, risk aşamasında müdahale edilmesi esastır. Nitekim son olayda da ihlal, Alagöz’ün kabarık siciline rağmen düzenli denetim sırasında değil; bölge halkı tarafından derede oluşan tahribat kamuoyuna yansıtılınca tespit edilmiş. Bu durum, idari denetim mekanizmasının reaktif kaldığını göstermekte” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada sıralanan taleplerin bazıları şu şekilde:

- Alagöz Madencilik’e ait ruhsatın iptali,

- Tirebolu Sekü köyü ve Görele Karlıbel bölgesinde yargı kararlarıyla iptal edilmiş ÇED olumlu kararına rağmen sürdürülen veya izin verilen Alagöz Maden’e ait tüm sondaj ve madencilik faaliyetlerinin derhal durdurulması,

- Görevini yerine getirme konusunda kamuoyunda şaibe oluşturan il müdürlüğü yetkilileri hakkında işlem yapılması.