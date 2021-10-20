Kırmızı ışıkta feci kaza: Sürücü araçta sıkıştı
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde ekmek dağıtım aracı kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı. Kazada, ekmek dağıtım aracının sürücüsü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ankara’nın Etimesgut ilçesine bağlı Ahi Mesut Bulvarı Batı Adliye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sincan yönünden gelip Etimesgut istikametinde seyir halinde olan A.E.A.'nın kontrolündeki 06 BB 017 plakalı ekmek dağıtım aracı kırmızı ışıkta bekleyen S.Ö. kontrolündeki 34 AT 7463 plakalı tıra arkadan çarptı. Kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan aracın sürücü A.E.A. çarpmanın etkisiyle aracında sıkıştı.
Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kullandığı araçta sıkışan A.E.A.'yı yaptığı çalışmalar sonucunda kurtardı. İtfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılan A.E.A. yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Etimesgut Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Tırda yolcu olarak bulunan Metin Sırakaya, aracında sıkışan A.E.A'yı kurtarmak için sağa sola koşuşturduklarını belirterek, “Kırmızı ışıkta durduk. Arkadaş süratli bir şekilde geldi ve biz çarptı. İçinde sıkışmış. Kurtarmak için sağa sola koştuk” dedi.
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