Kıyı Emniyeti İstanbul Boğazı'nın trafiğe açılacağı saati açıkladı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin saat: 18.30’da güney-kuzey yönlü olarak açılacağını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medyadan yaptığı açıklamayla İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 18.30’da açılacağını paylaştı.
Açıklamada "İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat: 18.30’da güney-kuzey yönlü olarak açılacaktır. Çanakkale Boğazı, saat: 15.00’ten itibaren çift yön olarak gemi trafiğine açılmıştır" denildi.
İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat: 18.30’da güney-kuzey yönlü olarak açılacaktır.— KEGM (@kiyiemniyet) November 30, 2021
Çanakkale Boğazı, saat: 15.00’ten itibaren çift yön olarak gemi trafiğine açılmıştır.
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