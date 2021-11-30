Kıyı Emniyeti İstanbul Boğazı'nın trafiğe açılacağı saati açıkladı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin saat: 18.30’da güney-kuzey yönlü olarak açılacağını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2021 Salı, 18:00
Kıyı Emniyeti İstanbul Boğazı'nın trafiğe açılacağı saati açıkladı
Abone Ol google-news
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medyadan yaptığı açıklamayla İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 18.30’da açılacağını paylaştı.

Açıklamada "İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat: 18.30’da güney-kuzey yönlü olarak açılacaktır. Çanakkale Boğazı, saat: 15.00’ten itibaren çift yön olarak gemi trafiğine açılmıştır" denildi.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler