Kız Çocukları Eğitim Derneği'nden 'İlham Veren Kadınlar' sempozyumu
Kadınların eğitim ve kariyer hayatındaki başarılı desteklemek için ve başarılı öğrencilere burs veren Kız Çocukları Eğitim Derneği, 8 Mart kapsamında bir sempozyum düzenledi. Sempozyumda, “İlhan Veren Kadınlar” için topluma ve kurumlara çağrı yapıldı.
Kız Çocukları Eğitim Derneği, Kadınlar Günü kapsamında 3 Mart Pazar günü, "İlham Veren Kadınlar Semineri"nde bursiyerlerine, yönetim kuruluna ve katılımcılarla bir seminer düzenledi.
Seminerin açılış konuşmasını yapan derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Mehlika Gürsoylu, etkinliğin anlam ve önemine vurgu yaparak, bursiyerlere eğitim hayatları boyunca ve sonrasında desteklerinin devam edeceğini belirtti. Gürsoylu, genç kadınlara lham olacak deneyimleri paylaşmak üzere bir araya gelmenin önemine dikkat çekti.
Seminerde konuşan Evolog Lojistik Karayolu Direktörü Emel Oğur Bozyayla, "Kadınların hayatın her alanında büyük bir rol oynadığını" ifade ederek, iş hayatında kadınların katkılarını vurguladı. Bozyayla, kendi deneyimlerini ve kızına olan öğütlerini paylaşarak, kadınların özgüvenlerini kazanarak gelecek nesillere nasıl ilham verebileceğine değindi.
Süzer Plaza Bina Yönetim Koordinatörü Evrim Özarpat ise seminerde özgüvenin önemine vurgu yaparak, "Öz güvenin iç dünyamızı tanıyarak, kendimizi tanıyarak kazandığımız bir öz saygı ve değer olduğunu" belirtti. Özarpat, katılımcılara özgüvenin geçici değil, gerçek güven olduğunu hatırlattı.
Derneğin kurucularından Hasan Önder de, derneğin doğuş hikayesini ve gelecek vizyonunu katılımcılarla paylaştı. Önder, derneğin doğuş sürecindeki zorlukları ve başarılarıyla birlikte, kadınların eğitimine yönelik ilerleyen dönemde gerçekleştirmeyi planladıklarından bahsetti. Gelecekte daha fazla genç kadına ulaşmayı hedefleyen dernek, eğitim alanında daha geniş kapsamlı ve etkili adımlar atmaya devam edeceğini vurguladı.
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