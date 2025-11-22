Kız yurdu öğretmenevine çevrildi, Danıştay iptali onadı

Akademisyen ve emekli bürokrat Orhan Kalkan, Ankara Kaleiçi’nde arazisini kız öğrenci yurdu olması şartıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışladı.

121 öğrenci kapasiteli yurt 2016’da faaliyete geçti ancak depremzede yurttaşların kalacağı gerekçesiyle yurt boşaltıldı ve öğretmenevine dönüştürüldü. Bu sürede yurtta depremzedelerin de kalmadığı belirtildi.

Kalkan, MEB’e ve Ankara Valiliği’ne açtığı davayı kazandı. Buna karşın sadece tabela değiştirdikleri ve kız öğrenci yurduna dönüşmediği ortaya çıktı. Danıştay da MEB’in iptal kararına itirazını reddederek verilen kararı onandı. Kalkan ve avukatı Veysel Kırıcı yetkililerle iletişime geçtiklerini, MEB’in ve valiliğin karara uymaması halinde suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Kırıcı, “‘Gününün 6-7 saatini yolda geçiren, taşımalı eğitimde yetişen çocuklar var. Böyle olmasın’ dedik. Eğer bu şekilde devam edeceklerse görevi kötüye kullanıyorlar ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Kalkan ise, “Pek çok lise öğrencisi taşımalı eğitimde. Ancak şehrin merkezinde konforlu ve bütün okullara yürüme mesafesindeki güvenli, konforlu bir öğrenci yurdu boş tutuluyor. İnsan buna üzülüyor” ifadelerini kullandı.