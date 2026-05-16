Kızılay Şube Başkanı Cafer Beydilli'den skandal paylaşım: Kızılay’dan yaptırım değil ‘özür’ açıklaması geldi

Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli'nin sosyal medya hesabından yapılan ve kamuoyunda tepki çeken paylaşım tartışma yarattı.

Tepkilerin ardından Kayseri’de basın toplantısı düzenleyen Beydilli, paylaşımın başka bir kullanıcıya ait içeriğin “yanlışlıkla yeniden paylaşılması” sonucu yayımlandığını öne sürdü. Açıklamada herhangi bir idari işlem ya da yaptırıma ilişkin bilgi verilmemesi dikkat çekti.

“YANLIŞLIKLA REPOST EDİLDİ” SAVUNMASI

Basın toplantısında konuşan Beydilli, sosyal medya hesabında başka bir kullanıcıya ait bir içeriğin yanlışlıkla yeniden paylaşılması nedeniyle kamuoyunda oluşan hassasiyete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yanlışlıkla repost edilen paylaşımın fark edilmesinin ardından kısa süre içerisinde kaldırıldığını belirten Beydilli, söz konusu içeriğin fikir, hazırlık ve paylaşım süreçlerinde herhangi bir dahlinin bulunmadığını, içeriğe ilişkin görüşleri yansıtmadığını ifade etti.

KIZILAY’DAN YAPTIRIM YERİNE ÖZÜR MESAJI

158 yıllık geçmişe sahip bir kurum olduklarını belirten Beydilli, Türk Kızılay’ın faaliyetlerini “ayrım gözetmeme” ilkesi doğrultusunda sürdürdüğünü söyledi. Kadın gönüllülerin Kızılay çalışmalarındaki önemine vurgu yapan Beydilli, yaşanan süreç nedeniyle incinen kadınlardan “samimiyetle özür dilediğini” açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, sosyal medya hesabından "evde kalsın kızlar ne olur Reis" başlıklı bir video paylamış; videoda çalışan kadınların hedef alındığı görülmüştü. Beydilli, gelen tepki üstüne paylaşımını kaldırarak, "Kamuoyuna yansıyan paylaşım, şahsi sosyal medya hesabımda sehven gerçekleşen bir etkileşim sonucu oluşmuştur. Kurumsal değerlerimizi ve toplumsal hassasiyetleri yansıtmayan bu durum, fark edildiği anda kaldırılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.