Kızılay'ın AHBAP'a çadır satmasına tepki yağdı

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 15:49

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 15:49

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkardı. Kızılay'ın depremden sonra yardım konusunda neden yetersiz kaldığı tartışılıyordu. AHBAP söz konusu bilgileri doğrularken Kızılay'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan satış işlemini savunan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Ahbap ile Kızılay'ın işbirliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir" dedi.

Kızılay'ın çadır satışı ve söz konusu açıklaması sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem yaralarını saran Kızılay'dan, deprem fırsatçılığı yapan Kızılay'a... Çürütmedik değer ve kurum bırakmadılar" dedi.

Deprem yaralarını saran Kızılay'dan,

Deprem fırsatçılığı yapan Kızılay'a...

Çürütmedik değer ve kurum bırakmadılar. — Faik Öztrak (@faikoztrak) February 26, 2023

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan mesajında, "Depremde milletimiz soğukta çadır ararken elinde bulunan 2050 çadırı bölgeye göndermeyip satmak ihanettir. Buna isyan etmek yetmez, hesap sormak gerekir! Bu vicdansızlığa imza atan Kızılay yöneticileri görevden alınmalı, yargı önünde mutlaka hesap vermeleri sağlanmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Depremde milletimiz soğukta çadır ararken elinde bulunan 2050 çadırı bölgeye göndermeyip satmak ihanettir. Buna isyan etmek yetmez, hesap sormak gerekir! Bu vicdansızlığa imza atan Kızılay yöneticileri görevden alınmalı, yargı önünde mutlaka hesap vermeleri sağlanmalıdır. pic.twitter.com/A8RPRDZi1z — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) February 26, 2023

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Kızılay AHBAP’a 2050 çadır sattığını itiraf etti. Aynı açıklamada Kızılay’ın çadır üretme ve ücretsiz dağıtma görevi olduğunu da ifade ediyor. Siz aklımızla dalga mı geçiyorsunuz? Halkın parasıyla ürettiğinizi halka satıyorsunuz. Suçlusunuz, yargılanacaksınız, hesap vereceksiniz" dedi.

#Kızılay @ahbap’a 2050 çadır sattığını itiraf etti.Aynı açıklamada Kızılay’ın çadır üretme ve ücretsiz dağıtma görevi olduğunu da ifade ediyor.

Siz aklımızla dalga mı geçiyorsunuz?

Halkın parasıyla ürettiğinizi halka satıyorsunuz.

Suçlusunuz, yargılanacaksınız,hesap vereceksiniz. https://t.co/ZgQWKnvzQQ — Meral Danış Beştaş (@meraldanis) February 26, 2023

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, "Kızılay çadır satabilir. Bütün stokların tamamdır, satarsın. E böyle bir afet zamanı çadırı satmak nedir? Mesela o kadar çadırı AHBAP almasa müşteri mi bekleyecekti çadırlara ? Senin stokların tam değil, nasıl satıyorsun?" sorusunu yöneltti.