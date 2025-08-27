Kızını taciz ettiğini itiraf eden zanlı tutuklandı!

Ankara'da yaşayan Yasin Tunahan N., Kur'an-ı Kerim'e ağır hakaretler içeren ve 9 yaşındaki kızı ile çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine gözaltına alınan Yasin Tunahan N., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



NE OLMUŞTU?

Sosyal medya paylaşımında adının Yasin Tunahan Noyan olduğunu söyleyen 29 yaşındaki adam, Ankara’da yaşadığını, geceleri dokuz yaşındaki kızını taciz ettiğini ve çocuk parklarına gidip ailesi yanında olmayan çocukları taciz ettiğini anlatıyordu.

Yerlikaya, şahsın Ankara’da yakalandığını X’ten şöyle duyurdu:

“Sosyal medyada, kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, dokuz yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri yer almıştır.

Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede şahsın Y.T.N. olduğu tespit edilmiş ve Ankara’da yakalanmıştır.”