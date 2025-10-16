Kızını vurup aynı silahla hayatına son vermişti: Tartışmanın nedeni belli oldu!

Olay, geçen 13 Ekim’de saat 22.00 sıralarında Çayırova ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi 323’üncü Sokak üzerindeki 2 katlı bir evde meydana geldi.

Ailesiyle tartıştığı sırada elindeki tabancanın kazara ateş alması sonrası kızı Meltem Yıldız’ı (34) karnından vuran Muzaffer Yıldız, kızının kanlar içerisinde yere yığıldığını görünce aynı silahı başına dayayarak tetiği çekti.

Evdekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan baba Muzaffer Yıldız, Gebze’deki özel bir hastaneye, kızı Meltem Yıldız ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Muzaffer Yıldız kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı, karnından yaralanan Meltem Yıldız ise ameliyata alındı.

TARTIŞMANIN SEBEBİ BELLİ OLDU

Muzaffer Yıldız toprağa verilirken, kızı Meltem Yıldız’ın ise ameliyatının başarılı geçtiği, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olaya dair ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Muzaffer Yıldız’ın bir araç satın almak istediği ve bu nedenle evde bulunan kızı Meltem Yıldız ile 2 oğlundan para istediği öğrenildi.

Çocuklarının olumsuz cevap vermesi üzerine tartışma çıktığı ve Muzaffer Yıldız’ın tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkardığı belirtildi.

Muzaffer Yıldız’a aile bireylerinin müdahale ettiği ve bu sırada da tabancanın yanlışlıkla ateş aldığı öğrenildi.

Merminin kızına isabet etmesi sonucu Yıldız’ın tabancayı başına tutarak ateşlediği öğrenildi.