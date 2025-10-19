KKTC'de zaferi 'kardeş parti' sırtladı: CHP lideri Özgür Özel'den ilk açıklama!

KKTC Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın kazandığını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel şunları yazdı:

"KKTC'de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, gayriresmi sonuçlara göre %62,80 oy oranı ile kazanan, kardeş partimiz CTP'nin lideri, çok değerli dostum Sayın Tufan Erhürman'ı yürekten kutluyorum.

Kıbrıs Türk Halkı bu seçimde yalnızca Sayın Erhürman'ı seçmekle kalmamış, aynı zamanda KKTC demokrasisine ve milli iradeye, kendi çıkarları için dışarıdan müdahale eden, tuttuğu tarafın propagandasını yapmak adına adaya adeta çıkarma yapan zihniyete de cevabını vermiştir.

Son olarak, Ankara'da sadece ülkemizin dış politika görgüsünü değil, hukuku da açıkça hiçe sayan, desteklediği adaya kazandırmak için her türlü kara propagandaya başvuran, bu saatlerde dahi seçim sonuçlarına yönelik hazımsızlığını sosyal medyadan duyuranlar da dileriz Kıbrıs Türkünün mesajını doğru anlamıştır.

Erhürman’ın, devletimiz ile ilişkiler noktasında ortaya koyduğu serin kanlı, yapıcı dili de önemsiyorum.

Yarın güzel ve yepyeni yeni bir güne uyanacak KKTC’de herkesin umut ve mutluluğunu paylaşıyorum."

KKTC'de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, gayriresmi sonuçlara göre %62,80 oy oranı ile kazanan, kardeş partimiz CTP'nin lideri, çok değerli dostum Sayın Tufan Erhürman'ı yürekten kutluyorum.



Kıbrıs Türk Halkı bu seçimde yalnızca Sayın Erhürman'ı seçmekle kalmamış,… pic.twitter.com/MKbFMxlqQR — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 19, 2025

"AKP’NİN DAR İÇ POLİTİKA HESAPLARINA SIKIŞTIRDIĞI MEVCUT KIBRIS POLİTİKASI..."

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, seçim sonuçlarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"AKP’nin antidemokratik müdahalelerine rağmen, Kıbrıs Türkü’nün oyları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum.

Kıbrıs Türk halkının iradesi demokrasinin en güçlü göstergesidir. Türkiye–KKTC ilişkileri karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde yürütülmelidir. AKP’nin dar iç politika hesaplarına sıkıştırdığı mevcut Kıbrıs politikası, halkın taleplerini ve bölgenin gerçek ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Yeni dönemin, Kıbrıs Türk toplumunun demokratik iradesini güçlendiren bir anlayışla şekillenmesini diliyorum."