KKTC ve Türkiye'nin 'sakin şehirleri'nden iş birliği

22 Kasım 2021 Pazartesi, 14:08

Başkan Soyer, KKTC ziyareti kapsamında İzmir’in kardeş şehri Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’yla da bir araya gelerek ortak yapılabilecek çalışmalar üzerine konuştu. Toplantıya Başkan Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer ile Mehmet Harmancı’nın eşi İsmet Cabacaba da katıldı. Başkan Soyer, demokrasi ile nefes aldıklarını, demokrasinin tıkanmasıyla nefes borularının daraldığını ifade ederek, “Biz o nefes borularını açmaya geldik” dedi. Lefkoşa ile var olan kardeş şehir ilişkilerinin canlanması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarına da vurgu yapan Soyer, farklı bir sesin, düşüncenin, bakış açısının mümkün olduğunu, el ele vererek daha güçlü olacaklarını sözlerine ekledi.