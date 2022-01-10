KKTC'de asgari ücret yeniden değerlendirilecek

10 Ocak 2022 Pazartesi, 22:17

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren asgari ücreti brüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL olarak belirlemişti.

YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

İtirazlar üzerine KKTC Asgari Ücret Saptama Komisyonu, asgari ücreti yarın yeniden değerlendirerek, nihai kararını vermesi bekleniyor.