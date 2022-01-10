KKTC'de asgari ücret yeniden değerlendirilecek
KKTC'de aylık brüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL belirlenen asgari ücrete işveren ve işçi tarafından gelen itirazların ardından asgari ücret yarın yeniden değerlendirilecek.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren asgari ücreti brüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL olarak belirlemişti.
YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK
İtirazlar üzerine KKTC Asgari Ücret Saptama Komisyonu, asgari ücreti yarın yeniden değerlendirerek, nihai kararını vermesi bekleniyor.
Video Haberler
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
En Çok Okunan Haberler
- Zamlı maaşlar için tarih belli oldu
- CHP'li Özkoç'a 250 bin liralık dava
- Memur ve emekliye ek zamma ilişkin yeni gelişme
- Ekonomistlerden 'Mayıs' uyarısı
- Fatih Terim dönemi sona erdi!
- Şentop'un HDP çıkışı Nebati'yi kızdıracak
- Galatasaray'da 7 ayrılık daha...
- 250 bin TL'lik dava sonrası ilk açıklama
- Yerkel'e 93 bin TL maaş ve Mercedes!
- AKP'de dikkat çeken düşüş