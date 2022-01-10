KKTC'de asgari ücret yeniden değerlendirilecek

KKTC'de aylık brüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL belirlenen asgari ücrete işveren ve işçi tarafından gelen itirazların ardından asgari ücret yarın yeniden değerlendirilecek.

(İHA)
10 Ocak 2022 Pazartesi, 22:17
KKTC'de asgari ücret yeniden değerlendirilecek
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren asgari ücreti brüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL olarak belirlemişti.

YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

İtirazlar üzerine KKTC Asgari Ücret Saptama Komisyonu, asgari ücreti yarın yeniden değerlendirerek, nihai kararını vermesi bekleniyor.


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