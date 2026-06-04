Koç Holding 100. yaşını Ankara'da kutladı

Koç Holding 100. yılını Ankara Congresium'da kutladı.

Programda Koç Topluluğu'nun geçmişini anlatan bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Ardından sahneye Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç çıkarak bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajı gönderdiği programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan,AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, milletvekilleri, gazeteciler ile çok sayıda iş insanı katıldı. Programın sunuculuğunu ise Jülide Ateş üstlendi.

'MEMLEKET SEVGİSİYLE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'

Ömer Koç yaptığı konuşmada Koç Topluluğunun ülkede pek çok alanda öncü olduğunu söyleyerek, "Büyümeyi hiçbir zaman rakamlarla tarif etmedik. Asıl başarıyı Türkiye'nin rekabet gücünü ileriye taşımakta gördük. Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 8'ini gerçekleştiriyoruz. Hangi coğrafyada faaliyet gösterirsek gösterelim bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırmanın şevkiyle hareket ediyoruz. Aynı memleket sevgisiyle yolumuza devam edeceğiz" dedi.

'BİR ASRI BAŞARIYLA TAMAMLAMAK KOLAY DEĞİL'

Ardından söz alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise ülkelerin kağıt üstünde bağımsız gözüktüklerini ancak bağımsızlığın sadece hukuki bir kavram değil aynı zamanda kapasite meselesi olduğunu vurguladı. "Güçlü değilseniz üretim altyapınız yoksa gerçekten bağımsız olamazsınız" diyen Yılmaz Koç'un 100. yılını doldurmasına ilişkin "Bir asırlık bir çınardan bahsediyoruz. Bir yüzyılı başarılı şekilde tamamlamak kolay değil" ifadelerini kullandı.

Sonrasında Rahmi Koç günün anısına Yılmaz'a bir plaket takdim etti. Program yapılan kokteyl ile sürdü.