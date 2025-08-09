Kocaeli’de kan donduran olay: Anne, 4 yaşındaki oğlunu yastıkla boğarak öldürdü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. 33 yaşındaki Muhterem İşbilir isimli kadın 4 yaşındaki oğlu Mustafa Hasan Yılmaz’ı uyurken yastıkla boğdu.

Çayırova ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 3 katlı bir binanın en üst katında meydana gelen olayda, eşinden boşanan ve psikolojik tedavi gördüğü belirtilen İşbilir, tek çocuğu olan oğlu Mustafa Hasan Yılmaz’ı, dün akşam 23.00 sıralarında uyuduğu sırada yatıkla boğarak öldürdü.

ANNESİ TORUNUNU ÖLDÜREN KIZINI İHBAR ETTİ

Aynı mahallede yaşayan Muhterem İşbilir’in annesi dün saat 19.00 sıralarında kızının evine gitti. Evde korkunç bir manzarayla karşılaşan kadın kızının torununu öldürdüğünü görünce polise ihbara bulundu.

Olay yerine gelen polis, İşbilir'i gözaltına alırken küçük çocuğun cansız bedeni ise incelemenin ardından

Gebze Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

OĞLUNU ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

İşbilir ise emniyetteki ifadesinde oğlunu yastıkla boğduğunu itiraf etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen İşbilir, ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gebze Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlanan Mustafa Hasan Yılmaz’ın cenazesi, yakınlarına teslim edilerek İstanbul’da toprağa verildi.