Kocaeli Dilovası'ndaki yangın faciasından sağ kurtulan işçi konuştu: 'İlk başladığımızda 100 lira bile vermiyorlardı'

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum ve paketleme atölyesinde yaşanan patlamadan sağ kurtulan Ayten Aras, yaşadıklarını ve iş yerindeki çalışma koşullarını anlattı.

49 yaşındaki 3 çocuk annesi Aras, dört yıldır çalıştığı Lider Kozmetik’te tesadüfen hayatta kaldı. Kapıya yakın masada çalıştığı için dışarı çıkmayı başardı, kıyafetleri yandı.

"ÇOĞUMUZUN SİGORTASI YOKTU"

Evrensel’e konuşan Aras, atölyedeki çalışma koşullarını şöyle aktardı:

“Hafta içi genellikle on kişi oluyorduk. Cumartesi gelmek istemeyenler de vardı. Normalde 10-15 kişi çalışıyorduk, toplamda 20 kişiydik. İş yoğun olunca eski çalışanları yeniden çağırıyorlardı. Sabah sekizden akşam sekize kadar çalışıyorduk; yani on iki saat. Yoğun olduğunda 5-10 kişi dışarıdan geliyordu. Bazen Suriyeli ve Afgan işçiler de çalışıyordu.”

Aras, ücretlerin yetersiz olduğunu ve iş güvenliği önlemlerinin olmadığını vurguladı: “Dört yıldır çalışıyorum, günlük 800 lira alıyordum. Kimisi asgari ücret, kimisi 600-700 lira alıyordu. En fazla 1000 lira alan vardı. İlk başladığımızda bize 100 lira bile vermiyorlardı. Ne ayakkabı, ne önlük vardı. Sadece yemek parası veriyorlardı, o da 100 lira. Yemek için yerimiz yoktu, evden getirdiğimiz yemeği masada yiyorduk. Çayımızı da kendimiz alıyorduk. Ölen arkadaşlarımı iyi tanıyordum, çoğuyla yıllardır birlikteydik. En eskilerden Gülhan, Keriman, Demet ve bendim. Onların bazılarının sigortası vardı ama çoğumuzun yoktu. Sadece dört kişinin sigortası yapılmıştı.”

Patlamanın olduğu günü anlatan Aras, “Cumartesi sabah 8’de işe gittim. İçeride 12 kişiydik. Şengül, Hanımi, Cansu, Nisa ve ben aynı masada paketleme yapıyorduk. Kızlar bana ürün açıp veriyordu, ben de kolonya kutularını paketliyordum. Saat 9 olmadan Tuncay bize ürün hazırlıyordu, kimyasal karıştırıyordu. Tankı doldurup transpaletle makinelerin yanına getirdi ve patlama oldu” dedi.

"SADECE ALEVLERİ GÖRDÜM"

Yangından kurtulan ve durumu ağır olan Tuncay Arslan’ın iş yerindeki görevinin kimyasal karışımları hazırlamak olduğunu söyleyen Aras, yaşananları şöyle aktardı: “Tuncay normalde karışımları hazırlıyordu, ölçüleri o ayarlıyordu, biz dolum yapıyorduk. Her şeyden Tuncay ve patron Kurtuluş sorumluydu. Bir anda ‘pat’ diye bir ses geldi, sanki bomba patladı. Tuncay bağırdı: ‘Yanıyorum!’ Ateş hepimizi sardı. Yangın tankın olduğu bölümden başladı, Tuncay tamamen yandı. Makinenin elektrik kabloları patlamıştı, tank fırlayıp bize çarptı. Ne olduğunu anlamadım, sadece alevleri gördüm. Bazıları kapıya yakın oldukları için kaçabildi, onlara bir şey olmadı. Ama biz masanın başındaydık. Benim elbiselerim tamamen yandı, arkadaşlar üzerimdekileri söndürmeye çalıştı.”

NE OLMUŞTU?

Kocaeli Dilovası'ndaki parfüm deposunda patlamada 3'ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirmişti. Patlamının ardından işyerinde yangın söndürme sistemi, acil çıkış kapısı bulunmadığı ortaya çıktı. Vali İlhami Aktaş ise işyerinin ruhsatının bulunduğunu açıklamıştı.