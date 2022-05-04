Kocaeli'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 15 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
04 Mayıs 2022 Çarşamba, 18:06
Kocaeli'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında dün Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Otobüste 15 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.


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