Kocaeli'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli'de yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında dün Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.
Otobüste 15 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Video Haberler
- Şırnak'ta kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetler
- Yolun ortasında aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü!
- Eski vekil Kemal Demirel son yolculuğuna uğurlandı
- Bedensel engelli Yusuf'tan acı haber
- Dönüş yoğunluğu başladı
- Bayram tatili dönüş yolculuğu başladı
- Ankara'da çatı yangını
- Apollon Tapınağı'na ihanete suç duyurusu
- Valilik açıklama yaptı: Dolu yağışı facia yarattı
- Günlerdir kayıptı, kayanın dibinde bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakanlık maaşları yanlış yatırmış
- İki parti anlaştı; 3. ittifak geliyor
- 'Bank Asya’dan kredi alıp da üstüne yatmamış gibi...'
- Bilal Erdoğan Osmanlıcaya döndü
- İstanbul'da taciz girişimine bıçaklı saldırı
- Messi'den PSG'ye ultimatom!
- Erdoğan'ın ziyaretinden sonra ortaya çıktı
- Filmin yapımcı Hande Karacasu serbest bırakıldı
- İstanbul'da yaşayan yabancılara ilişkin açıklama
- 'İlk sırada Türkiye var'