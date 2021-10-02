Kocaeli'de bir adam evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Cahit Tatlı (49) ismindeki bir vatandaş evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, Cahit Tatlı (49), evine gelen kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cahit Tatlı’nın cipini çalarak evden ayrılan şüpheli, aracı bir noktada terk ederek kayıplara karıştı.
Olay, dün gece saatlerinde Başiskele ilçesi Servetiye Mahallesi Soğuksu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Cahit Tatlı’nın evine gelen kimliği belirsiz kişi, Tatlı’yı bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, olayın ardından Tatlı’ya ait evin önündeki cipi çalarak kaçtı. Eve gelen yakınlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, Tatlı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, cipi Kocaeli Fuarı’nın içerisinde buldu. Jandarma, olay yerinde ve cipte delil toplarken, Tatlı’yı öldüren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Cahit Tatlı
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