Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda yangın

03 Temmuz 2022 Pazar, 12:38

Yangın, öğle saatlerinde Şekerpınar Mahallesi Dila Sokak'taki bir geri dönüşüm deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede depodaki plastik atıkları sardı.

Depodan yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Kimsenin bulunmadığı depodaki yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.