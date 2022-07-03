Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda yangın
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, öğle saatlerinde Şekerpınar Mahallesi Dila Sokak'taki bir geri dönüşüm deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede depodaki plastik atıkları sardı.
Depodan yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Kimsenin bulunmadığı depodaki yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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