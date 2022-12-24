Kocaeli'de kadın cinayeti

24 Aralık 2022 Cumartesi, 16:37

Olay, önceki gün, Güney Mahallesi Oktay Uzuner Sokak'ta meydana geldi. Levent Yelege, yaklaşık 5 yıl önce boşandığı Esma Nur Bakan'ın evine gitti. Burada, Yelege ile Bakan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Levent Yelege, tabancayla Esma Nur Bakan ve eşi Sezer Bakan'a ateş açtı. Bakan çifti, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Levent Yelege ise polis tarafından gözaltına alındı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyatla vücudundan 3 mermi çıkarılan Esma Nur Bakan, yoğun bakıma alındı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Esma Nur Bakan, bugün yaşam mücadelesini kaybetti. Bakan ile yaklaşık 2 yıl önce evlenen Sezer Bakan´ın ise aynı hastanede tedavisi devam ediyor.

"KISKANDIM, DAYANAMAYIP VURDUM"

Boşanmanın ardından İstanbul'da yaşayan ve akrabaları aracılığıyla eski eşinin yeniden evlendiğini öğrenen Levent Yelege'nin, iz sürüp çiftin adresini tespit ederek olayı gerçekleştirdiği belirtildi. Emniyetteki ifadesinde, eski eşini kıskandığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini söyleyen Yelege, "İstanbul'da yaşıyorum, eşimle boşandım. Körfez'e geldiğimde eşimi başkasıyla görünce kıskandım, dayanamayıp vurdum" dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Levent Yelege, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.