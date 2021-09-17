Kocaeli'de kedi Şeraffettin’e cinsel saldırı!
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Şerafettin isimli kediye cinsel saldırı gerçekleşti. Olayı sosyal medyadan duyuran Beyza Palamut yardım istedi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde oturan Beyza Palamut’un iddiasına göre kedisi Şerafettin kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca cinsel saldırıya uğradı. Sesini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Beyza Palamut yaşananlara tepki gösterdi ve olayın faillerinin bulunmasını istedi.
TUVALETE ÇIKIYOR
Beyza Palamut şunları söyledi:
“Ikamet ettiğimiz yüzbaşılar mahallesi 3017.sokak golcuk/ Kocaeli adresinde evde beslemiş olduğuumuz kedimiz Şerafettin tuvalet yapmak amacıylı dışarıya çıkmaktadır. Kedimi 2 yıl önce Ankara da sahiplendiğimde tuvaletini dışarda yapma alışkanlığı bulunuyordu. Bu sebeple kendi kontrolümüz ile dışarıya çııkıyor mahalle sakinleri tarafından seviliyordu.
8 EYLÜL’DE
8 Eylül Çarşamba günü 00.00 civarında kedime apartman aralarında caniler tarafından tecavüz edilmiştir. Erkek kedimiIe İzmit Wetnose kliniğiinde yoğun bakıma aldılar.
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