Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 tutuklama

Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 11.11.2024 - 17:43

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 8 Kasım'da Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilere ait 2 araç ile 1 tankerde yapılan aramada, 248 ruhsatsız tabanca ve aynı sayıda şarjör, 13 bin 100 dolar, 150 avro ile 8 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #silah kaçakçılığı #silah

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