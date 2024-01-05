Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Yayınlanma: 05.01.2024 - 09:06

Güncelleme: 05.01.2024 - 09:07

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Kartepe, Gebze ve Gölcük ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 15 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerin ikamet ve üstlerinde 304 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram eroin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 450 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 10'u Emniyet'teki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan N.G, S.K. ve Ö.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.E. ile E.Ö. adli kontrol şartıyla salıverildi.