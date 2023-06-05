Kokain şebekesindeki isimleri açıkladı: ‘Savcılar, hakimler, il emniyet müdürleri var’

Yayınlanma: 05.06.2023 - 12:52

Güncelleme: 05.06.2023 - 12:52

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Haziran’da yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklandı. Yeni kabinede Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın Dışişleri Bakanlığı’na atanması en dikkat çekici atamalardan biri oldu.

Erdoğan’ın ‘sır küpüm’ dediği Fidan'ın atanmasıyla beraber, 2015 seçimlerinde yaşanan süreç, mafya-devlet-siyaset üçgeninde yer aldığı iddia edilen kritik isimler tekrar gündem oldu. Ceza hukuku öğretim üyesi Av. Dr. Dilek Ekmekçi, söz konusu üçgenle bağlantılı bir kokain şebekesinde olduğu iddia edilen o isimlerinden bazılarını ilk defa Cumhuriyet TV’de açıkladı.

“KOKAİN LİSTESİNDE SAVCILAR, HAKİMLER, VALİLER VAR”

Ekmekçi, ilgili şebekenin yoğunlaştığı illeri tek tek anlatarak sözlerine şöyle başladı:

“Türkiye’nin narko devlete döndüğü tartışmaları iyice ayyuka çıkınca ben kendi bildiklerimi pek çok açık kaynak haberle de birleştirerek bunu çözümledim ve il il bilgi notu olarak bunları listelemeye başladım. Bunların içinde, savcılar, hakimler, kaymakamlar, il emniyet müdürleri, valiler var. Bu iller de güneyden Mersin ile başlıyor, Aksaray, Niğde, Nevşehir dediğimiz bölgeden devam ediyor. Yine orta Anadolu'da Kırşehir, Konya, başken Ankara ve sonra da Çorum üzerinden devam ediyor. Sonunda Samsun limanına varıyor bu network.”

“MERSİN’DE İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI UFUK ATEŞ, BU ŞEBEKEDEN”

Ekmekçi, kokain şebekesinde yer aldığını iddia ettiği isimleri de açıklayarak, “Olcay Kılavuz, Sinan Ateş cinayetinde üzerine şüphelerin yoğunlaştığı MHP Mersin Milletvekili ve Niğdeli isimdi. Daha sonra kendisinin en yakın olduğu özel harekatçılar, 3 tane Er soyadlı, Eraslan Er ve diğer iki kardeşi bunlar Ankara müdür yardımcıları 3’ü de birden Aksaraylı. Bu iller arasındaki bu kişiler yer değiştirseler bile hep bu iller içerisinde yer değiştiriyorlar. Mersin’de şu anda il Emniyet Müdür Yardımcısı olan Ufuk Ateş diye bir isim var. Daha evvel terör ile mücadelede hakkında işkence iddiaları var. Ufuk Ateş’in erkek kardeşi de Mustafa Ateş, ‘Türkiye narko devlete döndü’ tartışmaları ortadayken Narkotik Daire’nin fiili başkanı olduğu söylenen isim” ifadelerini kullandı.

“KORAY ÖNER, EMNİYET İSTİHBARAT MAHZENİNDE BİTCOİN ÇİFTLİĞİ KURDU”

Sürecin yıllar öncesine dayandığını söyleyen Ekmekçi, “Aksaray Emniyet Müdürü Koray Öner’in de hakkında bir yığın büyük suç iddiası var: Emniyet istihbarat mahzeninde devletin parasıyla bitcoin çiftliği kurmak, saadet zinciri kurmak, bitcoin çiftliğinin faturasını ödenekten devlete ödetmek. Mehmet Ağar da bu networkte çok önemli. Ankara’da ‘Ata dedeler çetesi’ diye bir olay ortaya çıktı. Orada Bahtiyar Çolak diye bir hakim görevden el çektirildi, bir numaralı isimlerden biriydi. Eski Elazığ Adalet Komisyonu Başkanı ve çok kritik davalara bakmış bir isim. 90’lardan bu yana Mehmet Ağar’ın İçişleri Bakanı olduğu dönemlere uzandığını düşünüyorum. Bu network kendini 2015’ten sonra geliştiriyor, özellikle 17-25 Aralık’tan ve 15 Temmuz’dan sonra 2016’da da gelişiyor ve merkezi Ankara Adliyesi” diyerek şebekenin merkezine işaret etti.

“HAKAN FİDAN MİLLETVEKİLİ OLUP SIYRILMAK İSTEDİ”

Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ilgili de çarpıcı iddialarda bulunan Ekmekçi, “Hakan Fidan’ın 2015 Haziran seçimlerinden önce bir milletvekili olmak için MİT müsteşarlığından istifa etmesi söz konusu olmuştu. Ahmet Davutoğlu döneminde milletvekili olmak istiyordu ama sonrasında Erdoğan bırakmamıştı. Haziran seçiminde de AKP tek başına çoğunluğu sağlayamayınca, bombalar patladı, terör olayları gerçekleşti ve kasım seçiminde AKP tek başına iktidar oldu. Hakan Fidan’ın o dönem, sonrasında yaşanabilecek birtakım şeylerden çok hoşnut olmadığını ve aslında milletvekili olup sıyrılmak istediğini düşünüyorum. Sonrasında ise aslında Hakan Fidan ile çatışma halindeki Eski MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun’un domine ettiği kliğin bir yerde ‘sazı eline aldığını’ ve belki bugüne kadar hep güçlendirerek elinde tuttuğunu görüyoruz” dedi.