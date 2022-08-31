Kolin İnşaat, rüşvet iddialarına yönelik sessizliğini bozdu: Alman şirket Siemens'i suçladı

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

TCDD’nin Yüksek Hızlı Tren seti ihalesindeki rüşvet iddialarını Cumhuriyet gündeme getirmişti. Siemens’in yaklaşık 60 milyon Avro’ya kazandığı ihalede, 10 milyon Avro’luk rüşvet ihbarı vardı. İhbarda, muhalefetin “beşli çete” diyerek hedef aldığı şirketlerden olan Kolin, aracılık ile suçlanıyordu. Haberin ardından TCDD’den yalanlama gelmişti. TCDD, iddiaların odağındaki Kolin’in de Siemens’in aldığı iş ile hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. Ancak ilk kez Cumhuriyet’in yayınladığı belgeler haberimizi doğruluyordu.

Cumhuriyet, Siemens’in iç soruşturma raporundaki detayları da gündeme getirmişti. Günlerce süren sessizliğin ardından gözlerin çevrildiği Kolin İnşaat da gazetemize bir açıklama yaptı. Kolin, haberimizdeki bazı ayrıntılara itiraz etti. Siemens ile tahkim mahkemesine giden anlaşmazlık ise doğrulanarak, “Siemens sözleşmeye uygun davranmamıştır” denildi.

"ORTAK DEĞİL TAŞERONUZ"

Kolin İnşaat’tan yapılan açıklamada, Siemens ile ortaklık yapmadıkları, Siemens’in aldığı ihalenin taşeronu olduğu söylendi:

“Siemens firması, ihaleyi kazanıp, TCDD ile sözleşme imzalamasını takip eden süreçte, Kolin ile taşeron olarak hizmet sözleşmesi imzalamıştır.”

Siemens’in soruşturma raporunda Kolin’e hak etmediği halde ödeme yaptığı, bunun geri alınması gerektiği anlatılıyordu. Kolin, yaptığı açıklamada Siemens’in raporundaki tespite karşı çıktı: “Hiçbir iş yapılmadan ödeme alınması söz konusu değildir. Sözleşme ödemeleri belirtilen şartlar çerçevesinde gerçekleşmiştir.”

"ONAY GEREKMEDİ"

Kolin, Siemens ile aralarındaki sözleşmenin feshedildiğini ve tahkim mahkemesine gidildiğini ise kabul etti. Ancak Kolin, şikâyetçinin kendileri olduğunu iddia etti:

“Kalan alacakları için şirketimiz tahkim başvurusunda bulunmuştur. Kaldı ki Siemens firması sözleşmeyi feshettiği halde, sözleşmeye konu bazı hizmetlerin şirketimizce yapılmaya devam etmesini talep etmiştir.”

Kolin, TCDD’nin açıklamasında kendilerinin işlerdeki varlığının neden inkar edildiğini ise şöyle açıkladı: “Siemens ile aramızdaki sözleşme ile ilgili işler uzmanlık gerektiren işler olmadığı için TCDD’den alt yüklenici onayı alması gerekmemiştir. TCDD ile Siemens arasındaki ilgili yazışmaların, Kolin personeline izinlerin temini ile alakalı yazışmalar olabileceğini zannediyoruz.”

Kolin, Siemens’i ise şöyle suçladı:

“Siemens, şirketimizle bir sözleşme akdetmiş, tarafımıza göre bu sözleşmeye uygun davranmamış ve bu nedenle konu tarafımızca tahkim yargılamasına taşınmıştır.”