Kolin şirketine art arda ihaleler

Yayınlanma: 15.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.12.2024 - 04:00

TEİAŞ, Konya’da Karatay ve Hotamış’ta tesis işi için 10 Eylül’de ihaleye çıktı. Beş şirketin teklif sunduğu ihaleyi 264 milyon 800 bin TL’ye Kolin’e bağlı Armin Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aldı. TEİAŞ, ayrıca 23 Ekim’de Muğla GüneyDalaman EİH (Yenileme) Komple Tesisi işi için ihaleye çıktı. Beş şirketin teklif sunduğu ihaleyi 494 milyon 555 bin TL’ye Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Armin Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş ortaklığı aldı. TEİAŞ’ın 11 Eylül’de Şırnak-Hakkâri’de yapılması planlanan enerji hattı tesis işi yapımı için çıktığı ihaleyi 399 milyon 555 bin TL’ye Kolin’e bağlı Armin Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ almıştı. Armin Elektrik, bugüne kadar 26 kamu ihalesine imza attı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli 1.7 milyar TL. Kolin İnşaat ise 58 kamu ihalesine imza attı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli ise 29 milyar 468 milyon 859 bin TL