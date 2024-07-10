Kombi tamiri bahanesiyle hırsızlık yapmaya çalıştığı iddia edilen şahıs serbest bırakıldı
Afyonkarahisar'da kombi tamir etme bahanesiyle girdiği evlerden hırsızlık yapmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. E.Y. isimli şahıs olayın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını ve kimsenin evini soyma ya da dolandırıcılık girişiminde bulunmadığını söyledi.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'da bazı yurttaşların, kombi tamircisi olarak evlerine gelen şahsın hırsızlık yapmaya çalıştığı ihbarı üzerine Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti.
Ekipler ardından yaptıkları takip sonrası kendisini kombi tamircisi olarak tanıtan E.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde kimsenin evini soymaya çalışmadığını ve kimseyi dolandırmadığını öne süren E.Y., hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan E.Y., kendisi hakkında ‘hırsızlık ve dolandırıcılık' ihbarında bulunan kişinin emniyete gelerek, olayı gerçekleştiren şahsın kendisini olmadığını da teyit ettiğini dile getirdi. E.Y.'nin ifadesi sonrası serbest bırakıldığı olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.
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