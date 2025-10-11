Komisyon İmralı'ya gidecek mi: DEM Parti'den gelen açıklamaya CHP'den yalanlama

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan üyelerin İmralı'ya gideceğinin planlandığını öne sürdü.

Buldan, "Grubu bulunan partilerin temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyetin gitmesi planlanıyor. Bize verilen bilgi bu şekilde" dedi. Bu açıklama siyaset kulislerinde soru işaretlerine neden oldu.

CHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

CHP Grup Başkanvekili ve komisyon üyesi olan Murat Emir, Buldan'ın açıklamaları sonrası kamera karşısına geçti.

Emir, "Komisyonun gündeminde İmralı’ya gitmek yoktur ve böyle bir tartışma olmamıştır. Böyle bir anlaşma hiçbir şekilde söz konusu değildir" ifadelerini kullanarak söz konusu iddiaları yalanladı.

Emir, "Komisyonun İmralı’ya gitmesi ile ilgili herhangi bir gündem oluşmamıştır. Herhangi bir anlaşma veya tartışma söz konusu değildir. Daha öncesindeki komisyon toplantılarımızda veya komisyon toplantılarına hazırlık olmak üzere Sayın Meclis Başkanı'nın başkanlığında Grup Başkanvekilleri olarak yaptığımız toplantıların hiçbirinde İmralı’ya gidiş gündem yapılmadı. Bu konuyla ilgili olarak Meclis Başkanı herhangi bir görüş alma ihtiyacına girmedi. Komisyonun gündeminde İmralı’ya gitmek yoktur. Ve böyle bir tartışma olmamıştır. Böyle bir anlaşma hiçbir şekilde söz konusu değildir" ifadelerini kaydetti.