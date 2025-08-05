Komisyon salonunda yer alan Antorium çiçeği ne anlama geliyor?

Terör örgütü PKK’ni fesih kararı ve silah bırakmasının ardından yürütülecek süreçte gerekli yasal düzenlemeler için TBMM’de kurulan komisyon ilk toplantısını yaptı

Toplantının ilk gününde, çalışma usul ve esaslarının, prensiplerinin belirlenmesi gerçekleştirildi.

ANTORİUM ÇİÇEĞİ NE ANLAMA GELİYOR?

TBMM Tören Salonu'nun ortasında üç adet büyük saksıda kırmızı ve beyaz renklerde çiçekler vardı.

Saksıda mutluluk ve bereket anlamına gelen kırmızı Antorium çiçeği yer aldı.

Ayrıca milletvekillerinin oturduğu masalarda da kırmızı ve beyaz renkte çiçekler yer aldı.

Öte yandan büyük saksıların yanlarına üç adet arkalı önlü mini ekranlar yerleştirildi.