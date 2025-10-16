Komisyonun ‘olası İmralı ziyareti’ MHP-YRP hattında ipleri gerdi: ‘Akıbeti, siyaset kabristanıdır’

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin geçen yıl ekim ayında başlattığı süreç sonrası Meclis’te kurulan açılım komisyonunda PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesi konusu gündeme gelmişti. Bahçeli’nin konuya ilişkin ‘yüz yüze görüşme sağlanmalı’ değerlendirmesine Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan ‘İmralı’ya Bahçeli gitsin’ çıkışı gelmesiyle beraber iki parti arasında ipler gerildi.

‘NECMETTİN ERBAKAN DA İSTİYORDU’

Erbakan’a ilk yanıt MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut’tan geldi. Bulut, eski başbakan Necmettin Erbakan’ın da ‘Terörsüz Türkiye’ inşasını ‘yürekten’ istediğini belirterek, “Bu konuda Başbakanlığı döneminde ciddi riskler üstlenmiş fakat kısa süren Başbakanlığı ve üzerinde kurulmak istenen küresel tahakküm çabaları, terör sorununu çözmesine imkan tanımamış, 28 Şubat darbe girişimiyle iktidardan uzaklaştırılmıştı” ifadelerini kullandı.

Erbakan’a seslenen Bulut, “Merhum babanız tartışmasız bir vatansever olarak, Öcalan’la bu dolaylı görüşmeleri bir zaafiyet, acziyet ya da taviz anlayışıyla değil, ufku gören bir devlet adamı vizyonuyla ve Terörsüz Türkiye özlem ve kararlılığıyla gerçekleştirmişti” diye konuştu.

Bulut ayrıca Erbakan’ın eski HADEP Genel Başkanı Murat Bozlak’a, İslamcı yazar İsmail Nacar’ı gönderdiğini ve ‘sorunun barışçıl yollarla çözümü’ konusunda HADEP’in de elini taşın altına koymasını istediğini anımsattı.

‘AKIBETİ, SİYASET KABRİSTANIDIR’

Bulut’un ardından MHP’den bir tepki daha geldi. Partinin genel başkan yardımcısı Semih Yalçın, “Milletimiz; Fatih Erbakan gibi ne istediğini bilmeyen, kamu vicdanını dikkate almayan, Türkiye’nin hayati ihtiyaç ve çıkarlarını görmezden gelen politikacı taslaklarına asla prim vermez. Türkiye gerçeklerini ıskalayan politikacıların akıbeti, siyaset kabristanıdır” dedi.

KILIÇ’TAN JET YANIT

Yalçın’a ise yanıt YRP Sözcüsü Suat Kılıç’tan geldi. Kılıç, partisinin ‘Terörsüz Türkiye’den yana olduğunu ifade ederek, Erbakan’ın sözlerinin ‘Süreci başlatan Sayın Bahçeli’nin son noktayı koyması da elzemdir’ şeklinde olduğunu belirtti. Kılıç, “Başlattığınız süreçten, gittiği istikametten, katedilen mesafeden memnun iseniz; süreç nedeniyle bir tereddüt ya da endişe içinde değilseniz alınmanızı gerektirecek bir hususun olmadığını bilmenizi isterim” dedi.

O DÖNEM NECMETTİN ERBAKAN NE DEDİ ÖCALAN NE İSTEDİ?

MHP’li Bulut’un ismini andığı İslamcı yazar İsmail Nacar; 29 Temmuz 1996’da Başbakanlık binasında yapılan ve kamuoyunda “Erbakan’ın gizli PKK zirvesi” olarak bilinen toplantıda eski Başbakan Erbakan, eski Devlet Bakanı Fehim Adak, eski Refah Partisi Van Milletvekili Fethullah Erbaş ile bir araya gelmişti. Nacar o gün, o toplantıda konuşulanları Cumhuriyet’e anlattı.

‘SORUNU KARDEŞÇE, BİRLİKTE ÇÖZELİM’

Nacar; Erbakan’ın kendisine, Öcalan’a iletmesi için, “Selamlarımızı söyleyin. Dağlardan inip teslim olsunlar. Bu sorunu kardeşçe, birlikte çözelim. Bildiğiniz gibi ‘millet’ kavramı bir Kur'an kavramıdır. Kürtler ve Türkler bir millettir. Merhum Mehmet Akif de, ‘Hani milliyetin İslam idi; kavmiyet (ırkçılık) niye?’ diyor’ ifadelerini kullandığını belirtti.

‘İDAM EDİLECEĞİM YERİ SÖYLE’

Nacar ise Erbakan’a, “Sayın Başbakanım, bu çağrıyı defalarca Öcalan'a yaptım. O da benden ‘genel af’ da dahil olmak üzere bir güvence istedi. Eğer güvence sağlanmazsa 'Geleyim de idam edileceğim yeri söyle' dedi” ifadelerini aktardığını söyledi. Nacar ayrıca toplantıda “Devletin kurumları ile birlikte önemli bir laik ve Atatürkçü çevre de var. Onların görüşleri de alınmalı. Nitekim Mustafa Kemal de söylev ve demeçlerinde bu konuyu ele alırken ‘Türk, Kürt, Laz ve Çerkez anasır-ı İslam'dır’ diyor” dediğini ve toplantıda hazır bulunan Adak’ın Erbakan’a dönerek, “İsmail Bey doğru söylüyor. Eğer takdir buyurursanız bu konuyu biraz daha tezekkür edelim” dediğini aktardı.